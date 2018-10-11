РИА Новости объявляет конкурс VR-проектов на фестивале NAUKA 0+ в Москве

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В рамках VIII Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ 12-14 октября все желающие смогут предложить свои идеи для проектов в виртуальной реальности (VR) на стенде РИА Новости в Фундаментальной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова.

Поделиться своей идеей для VR-сюжета можно двумя способами: заполнив бумажную анкету на стенде РИА Новости во время фестиваля и опустив ее в специальный брендированный ящик, или отправив онлайн-заявку до 20 октября включительно на почту rialab@rian.ru. Шаблон заявки доступен по ссылке — https://goo.gl/WQvMxu. Автору лучшей концепции будет предоставлена возможность пройти практику в департаменте новых медиа МИА "Россия сегодня" — международной медиагруппы, флагманским ресурсом которой является РИА Новости. Итоги конкурса будут подведены 1 ноября.

Кроме того, гостям фестиваля РИА Новости предложит и другое интеллектуальное развлечение — сборку кубика Рубика. В дни фестиваля на стенде ожидаются мастер-классы от российских спидкуберов, победителей национальных соревнований и участников чемпионата мира по скоростной сборке кубика Рубика.

Также на фестивале РИА Новости объявит о старте сбора заявок на VR-хакатон, который пройдет в Научном парке МГУ в декабре. Условия участия и всю необходимую информацию можно будет получить от волонтеров на стенде РИА Новости. Конкурс VR-проектов и хакатон пройдут при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова и VIII Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+.

Всероссийский Фестиваль NAUKA 0+

XIII Московский фестиваль NAUKA 0+ состоится 12-14 октября и станет самым масштабным за всю историю проведения. Главная тема фестиваля — наука будущего: "MegaScience: Россия в мире — Россия для мира". За три дня фестиваля на его площадках соберутся ведущие ученые и лекторы со всего мира, и те, кто уже вошел в историю мировой науки, и те, от кого сегодня зависит ее будущее. Они откроют для гостей собственные MEGASCIENCE-проекты.

Помимо традиционных площадок — Фундаментальной библиотеки и Шуваловского корпуса МГУ, а также ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне — свои двери для гостей фестиваля в этом году впервые откроют Российская академия наук и Цифровое деловое пространство. Появятся три дополнительные площадки: экологическая — в парке "Зарядье", космическая — в павильоне "Космос" на ВДНХ, и уличная на Никитском бульваре. Еще 90 площадок разместятся на базе вузов, музеев, научных центров и промышленных предприятий;В рамках фестиваля в Москве пройдет свыше 2000 уникальных мероприятий: лектории, выставки, научные бои и шоу, кино-показы, конкурсы, эксперименты, экскурсии и многое другое.

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