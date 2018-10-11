МИА "Россия сегодня" и кемеровские власти договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство "Россия сегодня" и администрация Кемеровской области заключили в четверг соглашение об информационном сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему: "300 лет Кузбассу: 1000 дней. Отсчет". В ней, помимо Цивилева и других представителей власти и бизнеса Кемеровской области, приняли участие люди, чья жизнь также связана с Кузбассом — художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, драматург и режиссер Евгений Гришковец, заслуженная артистка России Алена Бабенко.