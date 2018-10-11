МИА "Россия сегодня" и кемеровские власти договорились о сотрудничестве

Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото

Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство "Россия сегодня" и администрация Кемеровской области заключили в четверг соглашение об информационном сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.

Подписи под документом поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Соглашение об информационном сотрудничестве предполагает, в том числе, освещение основных событий в Кемеровской области и информационное сопровождение мероприятий по подготовке и проведению празднованию 300-ления образования Кузбасса.

Ранее в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему: "300 лет Кузбассу: 1000 дней. Отсчет". В ней, помимо Цивилева и других представителей власти и бизнеса Кемеровской области, приняли участие люди, чья жизнь также связана с Кузбассом — художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, драматург и режиссер Евгений Гришковец, заслуженная артистка России Алена Бабенко.