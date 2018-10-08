Конкурс госрекламы "Импульс" завершает прием работ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Менее недели осталось до завершения приема работ на 5-й, юбилейный конкурс социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс", организованный МИА "Россия сегодня". Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 17:00 МСК 14 октября. География соискателей охватывает все регионы России, самую высокую активность демонстрируют пока Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Хабаровск и Москва. Наибольшее число работ подано в номинациях "Видео", "Наружная реклама" и "Буклет".

По завершении приема заявок экспертное жюри, в состав которого по традиции входят представители рекламной индустрии, медиаэскперты, деятели искусств, представители федеральных органов государственной власти, определит победителей. При этом будет учтено и мнение пользователей Рунета — они смогут проголосовать за понравившуюся им государственную рекламу на сайте конкурса в ноябре 2018 года.

Лауреаты "Импульса-2018" будут объявлены на церемонии награждения в конце декабря в Москве. Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.

В 2018 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях: "Видеореклама", "Аудиореклама", "Наружная реклама", "Интернет-реклама", "Рекламный плакат", "Рекламный буклет", "Рекламная кампания" и "Рекламная активация". Жюри также определит победителей в семи специальных номинациях: "Гран-при", "Трендсеттер года", "Признание-Интернет", "Наш характер", "Будь здоров!", "Дети — наше всё" и "Безопасная езда".

"Импульс" - конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Отраслевыми партнерами конкурса "Импульс" стали ассоциации: АКМР, АБКР, РАСО и АКОС.

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