Журналисты МИА "Россия сегодня" победили в конкурсе "Вызов – XXI век"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Трое сотрудников МИА "Россия сегодня" стали победителями XIV Всероссийского конкурса "Вызов — XXI век", организованного Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международным пресс-клубом. В этом творческом состязании ежегодно принимают участие молодые журналисты, пишущие на социально значимые темы.

Редактор Дирекции вещания на русском языке Асель Палванова заняла 1-е место в номинации "Вызов — межнациональные и межконфессиональные отношения" с циклом радиоочерков "Многонациональная Россия". Победу в номинации "Вызов — портрет современника" обозревателю Объединенной дирекции ria.ru Вере Костамо принесла серия репортажей из глухих уголков сибирской тайги и Крайнего Севера. В номинации "Вызов — год добровольца" первой стала выпускающий редактор Дирекции государственных интернет-проектов Мария Давыдова с циклом материалов о волонтерском движении. Кроме того, диплома в номинации "Вызов — политика и экономика" удостоена корреспондент редакции политической и общественной информации Главной дирекции информации Людмила Белоножко за серию статей на темы медицины и здоровья.

Всего на конкурс было представлено 503 работы из 225 СМИ Российской Федерации. Церемония награждения победителей состоится 19 октября в конференц-зале "Смоленск" столичного гостиничного комплекса "Измайлово".

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