Журналисты МИА "Россия сегодня" победили в конкурсе "Вызов – XXI век"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Трое сотрудников МИА "Россия сегодня" стали победителями XIV Всероссийского конкурса "Вызов — XXI век", организованного Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международным пресс-клубом. В этом творческом состязании ежегодно принимают участие молодые журналисты, пишущие на социально значимые темы.
Всего на конкурс было представлено 503 работы из 225 СМИ Российской Федерации. Церемония награждения победителей состоится 19 октября в конференц-зале "Смоленск" столичного гостиничного комплекса "Измайлово".
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.