Проект "Россия сегодня" вошел в шорт-лист премии Native Advertising Awards

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Совместный проект Студии интерактивных проектов МИА "Россия сегодня" и Курчатовского института вошел в шорт-лист премии Native Advertising Awards (NAA) в номинации "Лучшее использование инфографики". Проект "Увидеть все: что такое синхротрон" рассказывает о принципах работы и задачах Центра синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института.

Native Advertising Awards — крупнейшая международная премия в области нативной рекламы, организованная The Native Advertising Institute. Премия присуждается в 33 номинациях, охватывающих основные аспекты нативной рекламы: стратегия, форматы, инструменты реализации и каналы распространения.

Шорт-лист каждой категории включает всего трех номинантов, которые получают золотую, серебряную или бронзовую награды. В 2018 году конкурентом "Россия сегодня" была студия Atlantic Re:think с проектом для Netflix.

"Курчатовский источник синхротронного излучения, который используется для изучения свойств вещества, — это очень сложный и неизвестный широкой аудитории прибор. Перед нами стояла задача в простом и доступном формате рассказать аудитории сайта Ria.ru о его устройстве и истории создания" — рассказал руководитель Студии интерактивных проектов Дизайн-центра Павел Шорох.

В проект включена обширная вводная часть, объясняющая происхождение и принципы действия электромагнитного излучения. Раздел об установке для получения синхротронного излучения практически полностью решен в формате инфографики — простые и наглядные анимированные схемы последовательно раскрывают принцип работы сложного прибора, успешно заменяя длинные тексты.

В спецпроекте используется понятная и привлекательная для целевой аудитории стилистика (эмодзи), яркие цвета, которые добавляют эмоций очень серьезной и сложной теме.

Над проектом "Увидеть все: что такое синхротрон" работала команда профессионалов Дизайн-центра: руководитель студии Павел Шорох, редактор Елена Костомарова, дизайнер Денис Золотарев, программист Константин Емцев, моушен-дизайнер Елена Контузова-Вантула, 3D-моделлер Максим Петров.