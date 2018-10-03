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Проект "Россия сегодня" вошел в шорт-лист премии Native Advertising Awards

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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЛоготип Россия сегодня. Архивное фотоЛоготип Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Совместный проект Студии интерактивных проектов МИА "Россия сегодня" и Курчатовского института вошел в шорт-лист премии Native Advertising Awards (NAA) в номинации "Лучшее использование инфографики". Проект "Увидеть все: что такое синхротрон" рассказывает о принципах работы и задачах Центра синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
"Россия сегодня" и Россотрудничество оформили стратегическое партнерство
Native Advertising Awards — крупнейшая международная премия в области нативной рекламы, организованная The Native Advertising Institute. Премия присуждается в 33 номинациях, охватывающих основные аспекты нативной рекламы: стратегия, форматы, инструменты реализации и каналы распространения.

Шорт-лист каждой категории включает всего трех номинантов, которые получают золотую, серебряную или бронзовую награды. В 2018 году конкурентом "Россия сегодня" была студия Atlantic Re:think с проектом для Netflix.

"Курчатовский источник синхротронного излучения, который используется для изучения свойств вещества, — это очень сложный и неизвестный широкой аудитории прибор. Перед нами стояла задача в простом и доступном формате рассказать аудитории сайта Ria.ru о его устройстве и истории создания" — рассказал руководитель Студии интерактивных проектов Дизайн-центра Павел Шорох.

В проект включена обширная вводная часть, объясняющая происхождение и принципы действия электромагнитного излучения. Раздел об установке для получения синхротронного излучения практически полностью решен в формате инфографики — простые и наглядные анимированные схемы последовательно раскрывают принцип работы сложного прибора, успешно заменяя длинные тексты.

Руководитель службы визуальных проектов МИА Россия сегодня Оксана Олейник на церемонии награждения лауреатов ХI Всероссийского открытого журналистского конкурса Многоликая Россия в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Россия сегодня" получила награду за победу в конкурсе "Многоликая Россия"

В спецпроекте используется понятная и привлекательная для целевой аудитории стилистика (эмодзи), яркие цвета, которые добавляют эмоций очень серьезной и сложной теме.

Над проектом "Увидеть все: что такое синхротрон" работала команда профессионалов Дизайн-центра: руководитель студии Павел Шорох, редактор Елена Костомарова, дизайнер Денис Золотарев, программист Константин Емцев, моушен-дизайнер Елена Контузова-Вантула, 3D-моделлер Максим Петров.

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