"Россия сегодня" и Россотрудничество оформили стратегическое партнерство

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству заключили сегодня соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве.
Свои подписи под документом поставили руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"С МИА "Россия сегодня" мы взаимодействуем уже давно. Уверена, после подписания соглашения наше сотрудничество будет набирать обороты. Надеемся, что этот документ позволит развивать совместные проекты, которые послужат площадками для конструктивного диалога между российскими и зарубежными журналистами и помогут формированию объективного представления о России за рубежом", — подчеркнула, в свою очередь, Элеонора Митрофанова.
Соглашение предусматривает взаимодействие по целому ряду проектов и направлений. Так, например, Россотрудничество станет официальным партнером международного роуд-шоу работ победителей конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина. В конкурсе, учрежденном МИА "Россия сегодня" в 2014 году в память о фотокорреспонденте агентства, погибшем на юго-востоке Украины, ежегодно принимают участие сотни молодых фотографов со всего мира, а выставка работ победителей и призеров творческого состязания экспонируется в десятках городов в России и за рубежом.
Россотрудничество — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству — было создано указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года. Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России. В задачи агентства входит содействие интеграционным процессам на пространстве СНГ, помощь проживающим за рубежом соотечественникам, поддержка и продвижение русского языка и культуры.
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.