Sputnik рассказал о диалоге России и Греции в Госдуме

Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Сергей Кочетков, заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова на открытии выставки , посвященной 25-летию сотрудничества между Россией и Грецией

Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Сергей Кочетков, заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова на открытии выставки , посвященной 25-летию сотрудничества между Россией и Грецией

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Выставка об истории дружественных отношений между Россией и Грецией, открылась в здании Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Экспозиция "Путь из прошлого — история, обращенная в будущее" приурочена к 190-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами. Выставка организована Комитетом Госдумы по международным делам и международным проектом Sputnik (в составе МИА "Россия сегодня"). На ней представлено около полусотни кадров из архивов медиагруппы — как официальная хроника, запечатлевшая эпизоды государственных визитов и встреч политиков, так и фото деятелей культуры и соревнований с участием российских и греческих спортсменов.

Экспозиция также включает элементы дополненной реальности: фотографии, отмеченные значком AR, содержат виртуальный слой с дополнительными снимками, видеороликами и текстами. Для их просмотра необходимо скачать приложение РИА.Lab в Apple Store или Google Play и запустить его на телефоне. Информация, размещенная в AR, останется доступной пользователям и после завершения работы выставки.

Выставка будет развернута в здании Госдумы по 28 сентября. Ранее, в июне-июле 2018 года, она с успехом прошла в Парламенте Греции в Афинах.

В ходе ее открытия в Москве зампредседателя Госдумы Ирина Яровая сказала: "Позвольте приветствовать всех при открытии важной и знаменательной выставки — 190 лет дипломатических отношений, 25 лет со дня подписания договора между Россией и Грецией. Это действительно исторические вехи совместного пути российского народа и народа Греции. Нас связывают большие исторические дружеские связи, нас связывает искреннее доверие и дружба, серьезные и глубокие правоотношения".

Она отметила, что между странами заключено более 50 договоров, которые служат надежным фундаментом двусторонних отношений.

"Важно, что эту выставку мы организуем вместе с международным информационным агентством "Россия сегодня" и Sputnik. Что такое фотография? Это честный, открытый и правдивый взгляд на реальность, это визуализация того исторического пути, тех 25 лет, которые мы прошли вместе с нашими коллегами из Греции и греческим народом", — добавила Яровая, напомнив, что недавно аналогичная выставка открылась в стенах парламента Греции.

"Выбор наших народов уже сделан, он в пользу дружбы. Задача политиков — сохранить этот самый правильный жизненный путь нашего взаимодействия", — заключила она.

Как рассказал первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков, корреспонденты агентства работают практически во всех странах мира, в том числе и в Греции.

"Конечно за 75-летнюю историю агентства было сделано много фотографий и в России, и в Греции, которые отражают историю нашей дружбы. Если пройти по выставке, вы увидите, что это фотографии о различного рода встречах, спортивных состязаниях, фотографии, посвященные культурным событиям. Здесь нет ни одной фотографии конфликтной или негативной, я считаю, это не потому что мы попытались спрятать такие фотографии, это потому что таких фотографий просто нет в наших архивах", — сказал он.

Выставка, по словам Кочеткова, "лучшим образом отражает отношения России и Греции, старую надежную добрую дружбу".

"Агентство Sputnik, которое работает на 32 языках по всему миру — у нас открыто 22 редакционных центра за рубежом, — в этом году открыло и редакционный центр в Афинах. Мы надеемся, что начнем разговаривать с греческим народом без посредников, напрямую, а хороших прекрасных фотографий из Греции у нас будет больше", — сказал он в заключении.

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