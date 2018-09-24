"Россия сегодня" получила награду за победу в конкурсе "Многоликая Россия"

КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. Мультимедийный проект "Россия. Территория настоящего" МИА "Россия сегодня" в понедельник получил приз за первое место во Всероссийском открытом журналистском конкурсе "Многоликая Россия" в номинации "Цикл материалов в интернет-СМИ", теперь авторы проекта планируют выйти с ним на международный уровень, сообщила руководитель проекта и службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.
На конкурс "Многоликая Россия" в 2018 году поступило около 1,4 тысячи работ из 49 регионов РФ по шести номинациям.
"Безусловно, это для нас очень важно. Я здесь представляю наш большой коллектив, который работал над этим проектом, и, конечно, мы все очень надеялись, рассчитывали на победу. Это для нас большая честь, большая радость, гордость. Наш проект – это 100-процентное попадание в этот конкурс. "Россия. Территория настоящего" — именно о том, о чем этот конкурс – о нашей прекрасной многоликой России. Мы очень старались показать ее красивой – такой, какой мы все ее знаем и любим. Нам кажется, что у нас получилось", — сказала Олейник после церемонии награждения.
По словам Олейник, идея проекта родилась в службе визуальных проектов. "Мы поняли, что хотим сделать что-то красивое про Россию, но при этом чтобы не было фальши, чтобы не было шаблонов, чтобы было интересно любому человеку. Поначалу думали, что это будет что-то вроде фотоальбома. Но когда начали разрабатывать материал, которого оказалось огромнейшее количество, поняли, что самой верной формой будет мультимедийный проект. Здесь есть все: текст, звуки, видео, но главное – фото, без которых невозможно передать какие-то маленькие интересные детали", — сказала она.
География проекта охватывает практически всю страну: от Сибири до Кавказа, от Центральной России до Камчатки. Через истории людей и события читатель узнает о достижениях российской науки, промышленности, медицины, успехах в образовании и развитии культуры, спортивных победах. Экология, сельское хозяйство, туризм, металлургия, ИТ-технологии, космос — все это отражено в художественно-документальном мультимедийном проекте "Россия. Территория настоящего".
Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств. Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них ПМЭФ 2010 и 2011 годов, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи.