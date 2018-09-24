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"Россия сегодня" получила награду за победу в конкурсе "Многоликая Россия"

(обновлено: 20:51 24.09.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРуководитель службы визуальных проектов МИА Россия сегодня Оксана Олейник на церемонии награждения лауреатов ХI Всероссийского открытого журналистского конкурса Многоликая Россия в КазаниРуководитель службы визуальных проектов МИА Россия сегодня Оксана Олейник на церемонии награждения лауреатов ХI Всероссийского открытого журналистского конкурса Многоликая Россия в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. Мультимедийный проект "Россия. Территория настоящего" МИА "Россия сегодня" в понедельник получил приз за первое место во Всероссийском открытом журналистском конкурсе "Многоликая Россия" в номинации "Цикл материалов в интернет-СМИ", теперь авторы проекта планируют выйти с ним на международный уровень, сообщила руководитель проекта и службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ежегодный журналистский конкурс "Многоликая Россия" проводится в рамках республиканской программы "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы". Проект призван сохранить национальные традиции и обычаи народов, проживающих на территории Российской Федерации, поощрить наиболее значимые и талантливые журналистские работы, освещающие жизнь, культуру и традиции народов России, вопросы этнокультурного развития и культурного наследия. Учредителем конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

На конкурс "Многоликая Россия" в 2018 году поступило около 1,4 тысячи работ из 49 регионов РФ по шести номинациям.

"Безусловно, это для нас очень важно. Я здесь представляю наш большой коллектив, который работал над этим проектом, и, конечно, мы все очень надеялись, рассчитывали на победу. Это для нас большая честь, большая радость, гордость. Наш проект – это 100-процентное попадание в этот конкурс. "Россия. Территория настоящего" — именно о том, о чем этот конкурс – о нашей прекрасной многоликой России. Мы очень старались показать ее красивой – такой, какой мы все ее знаем и любим. Нам кажется, что у нас получилось", — сказала Олейник после церемонии награждения.

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Теперь, по её словам, проект "Россия. Территория настоящего" планирует выйти на международный уровень. "Наш проект переводится на иностранные языки, его публикуют на своих сайтах наши коллеги иноязычных агентств Sputnik группы МИА "Россия сегодня". Мы надеемся на то, что о проекте узнают не только в России, но и во всем мире", — отметила руководитель проекта.

По словам Олейник, идея проекта родилась в службе визуальных проектов. "Мы поняли, что хотим сделать что-то красивое про Россию, но при этом чтобы не было фальши, чтобы не было шаблонов, чтобы было интересно любому человеку. Поначалу думали, что это будет что-то вроде фотоальбома. Но когда начали разрабатывать материал, которого оказалось огромнейшее количество, поняли, что самой верной формой будет мультимедийный проект. Здесь есть все: текст, звуки, видео, но главное – фото, без которых невозможно передать какие-то маленькие интересные детали", — сказала она.

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Проект "Россия. Территория настоящего" – это 12 очерков с десятками уникальных фотографий и фрагментами видео, созданных лучшими фотографами МИА "Россия сегодня", победителями российских и международных конкурсов. В их числе лауреаты фотографического "Оскара" — премии World Press Photо — Владимир Вяткин и Владимир Песня, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture ofthe Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев и многие другие. Авторы рассказывают о разных сферах жизни страны, о многогранной современной России.

География проекта охватывает практически всю страну: от Сибири до Кавказа, от Центральной России до Камчатки. Через истории людей и события читатель узнает о достижениях российской науки, промышленности, медицины, успехах в образовании и развитии культуры, спортивных победах. Экология, сельское хозяйство, туризм, металлургия, ИТ-технологии, космос — все это отражено в художественно-документальном мультимедийном проекте "Россия. Территория настоящего".

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Фотослужба МИА "Россия сегодня" — динамично развивающееся подразделение агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, которые создают новые тренды в фотожурналистике. Обеспечивая оперативную доставку фотоконтента со всего мира, дирекция освещает глобальные мировые и российские события в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств. Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них ПМЭФ 2010 и 2011 годов, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи.

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