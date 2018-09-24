МИА "Россия сегодня" получит награду конкурса "Многоликая Россия"

КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. Церемония награждения победителей ХI Всероссийского открытого журналистского конкурса "Многоликая Россия" состоится в Казани в понедельник, награду за победу в номинации "Цикл материалов в интернет-СМИ" получит МИА "Россия сегодня" за мультимедийный проект "Россия. Территория настоящего".
"На ХI Всероссийский открытый журналистский конкурс "Многоликая Россия" поступило около 1,4 тысячи работ из 49 регионов РФ по шести номинациям. Первое место в номинации "Цикл материалов в интернет-СМИ" завоевала служба визуальных проектов МИА "Россия сегодня" с проектом "Россия. Территория настоящего", — сообщили в оргкомитете конкурса.
Проект "Россия. Территория настоящего" – это 12 очерков с десятками уникальных фотографий и фрагментами видео, созданных лучшими фотографами МИА "Россия сегодня", победителями российских и международных конкурсов. В их числе лауреаты фотографического "Оскара" — премии World Press Photо — Владимир Вяткин и Владимир Песня, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture ofthe Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев и многие другие. Авторы рассказывают о разных сферах жизни страны, о многогранной современной России.
"Идея проекта родилась в нашей службе. Мы поняли, что хотим сделать что-то красивое про Россию, но при этом чтобы не было фальши, чтобы не было шаблонов, чтобы было интересно любому человеку. Поначалу думали, что это будет что-то вроде фотоальбома. Но когда начали разрабатывать материал, которого оказалось огромнейшее количество, поняли, что самой верной формой будет мультимедийный проект. Здесь есть все: текст, звуки, видео, но главное – фото, без которых невозможно передать какие-то маленькие интересные детали", — рассказала руководитель проекта "Россия. Территория настоящего" и службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.
Фотослужба МИА "Россия сегодня" в режиме 24/7 освещает значимые мировые и российские события, производит 1000 фото в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств. Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством чемпионата мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийских и Паралимпийских зимних игр — 2014 в Сочи.