МИА "Россия сегодня" получит награду конкурса "Многоликая Россия"

КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. Церемония награждения победителей ХI Всероссийского открытого журналистского конкурса "Многоликая Россия" состоится в Казани в понедельник, награду за победу в номинации "Цикл материалов в интернет-СМИ" получит МИА "Россия сегодня" за мультимедийный проект "Россия. Территория настоящего".

Ежегодный журналистский конкурс "Многоликая Россия" проводится в рамках республиканской программы "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" с целью содействия популяризации и сохранению национальных традиций и обычаев народов, проживающих на территории Российской Федерации, выявления и поощрения наиболее значимых и талантливых журналистских работ, освещающих жизнь, культуру и традиции народов России, вопросы этнокультурного развития и культурного наследия. Учредителем конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

"На ХI Всероссийский открытый журналистский конкурс "Многоликая Россия" поступило около 1,4 тысячи работ из 49 регионов РФ по шести номинациям. Первое место в номинации "Цикл материалов в интернет-СМИ" завоевала служба визуальных проектов МИА "Россия сегодня" с проектом "Россия. Территория настоящего", — сообщили в оргкомитете конкурса.

Проект "Россия. Территория настоящего" – это 12 очерков с десятками уникальных фотографий и фрагментами видео, созданных лучшими фотографами МИА "Россия сегодня", победителями российских и международных конкурсов. В их числе лауреаты фотографического "Оскара" — премии World Press Photо — Владимир Вяткин и Владимир Песня, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture ofthe Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев и многие другие. Авторы рассказывают о разных сферах жизни страны, о многогранной современной России.

География проекта охватывает практически всю страну: от Сибири до Кавказа, от Центральной России до Камчатки. Через истории людей и события читатель узнает о достижениях российской науки, промышленности, медицины, успехах в образовании и развитии культуры, спортивных победах. Экология, сельское хозяйство, туризм, металлургия, ИТ-технологии, космос — все это отражено в художественно-документальном мультимедийном проекте "Россия. Территория настоящего".

"Идея проекта родилась в нашей службе. Мы поняли, что хотим сделать что-то красивое про Россию, но при этом чтобы не было фальши, чтобы не было шаблонов, чтобы было интересно любому человеку. Поначалу думали, что это будет что-то вроде фотоальбома. Но когда начали разрабатывать материал, которого оказалось огромнейшее количество, поняли, что самой верной формой будет мультимедийный проект. Здесь есть все: текст, звуки, видео, но главное – фото, без которых невозможно передать какие-то маленькие интересные детали", — рассказала руководитель проекта "Россия. Территория настоящего" и службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Чтобы проект "Россия. Территория настоящего" увидели как можно больше людей, и не только в России, его материалы переводят на иностранные языки и публикуют на своих сайтах иноязычные агентства Sputnik группы МИА "Россия сегодня". "Это интересно, потому что это немножко другой угол зрения на Россию. Мы восторгаемся этим всем, но когда ещё кто-то может это увидеть и оценить, то это счастье вдвойне", — сказала Олейник.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" в режиме 24/7 освещает значимые мировые и российские события, производит 1000 фото в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств. Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством чемпионата мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийских и Паралимпийских зимних игр — 2014 в Сочи.