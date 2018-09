Журналисты "РИА Недвижимость" победили в конкурсе PROEstate Media Awards

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Журналисты информационного агентства "РИА Недвижимость" (в составе медиагруппы МИА "Россия сегодня") стали лауреатами конкурса для СМИ PROEstate Media Awards, итоги которого ежегодно подводятся в рамках международного инвестиционного форума PROEstate.

Заместитель руководителя редакции Константин Балакин удостоился звания "Журналист года" за материал "Город, которого нет: что происходит с объектами Urban Group сегодня". Выпускающий редактор Денис Давыдов отмечен первой премией в номинации "Лучшая работа по освещению инноваций и новых технологий в недвижимости" за работу "Модные деньги: начнут ли в России покупать жилье за биткоин". Специальный корреспондент Ольга Гахокидзе заняла первое место в номинации "Лучшая работа по освещению темы архитектуры, градостроительства и реконструкции" с репортажем "Пустота и храмы: что показали архитекторы на биеннале в Венеции".

Наконец, третье место в номинации "Лучшая аналитическая работа рынка жилой недвижимости" занял материал выпускающего редактора Анны Смирновой "Футбол помешал сделкам на вторичном рынке жилье в Москве".

"РИА Недвижимость" входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Является одним из самых цитируемых СМИ в отрасли недвижимости и строительства в рейтинге "Медиалогии". Агентство не раз становилось обладателем титула "Лучшее онлайн-издание о недвижимости" по версии Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA в рамках конкурса JOY (Journalist of the Year in Real Estate).