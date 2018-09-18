Sputnik стал партнером ведущей газеты арабского мира

КАИР, 18 сен — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с интернет-порталом крупнейшей египетской газеты "Аль Ахрам" (Al Ahram). На церемонии в каирской штаб-квартире издания в среду документ подписали директор объединенной дирекции иновещания Sputnik Турал Керимов и главный редактор портала Al Ahram Мохаммад Ибрагим Аль-Десуки.

"Сотрудничество с "Аль-Ахрам", история которой насчитывает уже более века, – важный этап развития партнерской сети Sputnik в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Благодаря расширению нашего взаимодействия египетская аудитория получит уникальную возможность следить за альтернативной новостной повесткой дня и узнавать больше о значимых событиях по всему миру", – отметил Турал Керимов.

В свою очередь, Ибрагим Аль-Десуки подчеркнул: "Сотрудничество между медиакомпанией Аль-Ахрам, представленной одноименным порталом, и Sputnik является важным шагом для обеих сторон не только на местном, но и на международном уровне. Мы надеемся, что сотрудничество двух сторон подготовит почву для дальнейших шагов по укреплению взаимоотношений, а также, что к нему присоединятся еще больше участников египетской медиасреды, что в конечном итоге приведет к укреплению отношений между российским и египетским народами".

Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие в информационной сфере в целях укрепления сотрудничества между Россией и Египтом. Sputnik и Al Ahram уже приступили к обмену информацией в различных форматах, а в прошлом году один из репортеров газеты посетил Москву в рамках пресс-тура журналистов научных СМИ, организованного при поддержке Sputnik.

Al Ahram – крупнейшая и одна из старейших газет Египта, основана в 1875 году. Широко известное и влиятельное на Ближнем Востоке издание помимо арабского выходит также на английском и французском языках.

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