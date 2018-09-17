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Проект МИА "Россия сегодня" победил в конкурсе "Многоликая Россия"

(обновлено: 13:03 17.09.2018)
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© Фото : Григорий Сысоев / МИА «Россия сегодня» Перейти в фотобанкСуперлуние на космодроме БайконурСуперлуние на космодроме Байконур
© Фото : Григорий Сысоев / МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мультимедийный проект "Россия. Территория настоящего", реализованный МИА "Россия сегодня", стал победителем ХI Всероссийского открытого журналистского конкурса "Многоликая Россия" в номинации "Цикл материалов в интернет-СМИ".

Сайт РИА Крым
© РИА Новости
РИА Новости Крым стало самым популярным интернет-СМИ полуострова летом
Всероссийский открытый журналистский конкурс "Многоликая Россия" проводится с целью содействия популяризации национальных традиций и обычаев; формирования интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за ее пределами; сохранения уникальных ценностей традиционной культуры народов; воспитания уважительного отношения к культуре народов, их традициям и обычаям. Лауреаты определяются в семи категориях. Церемония награждения состоится 24 сентября 2018 года в Казани.

© Фото : Владимир Вяткин / МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкЛошадь пасется на берегу Нижнего Шавлинского озера в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© Фото : Владимир Вяткин / МИА «Россия сегодня»
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Лошадь пасется на берегу Нижнего Шавлинского озера в Кош-Агачском районе Республики Алтай

Проект "Россия. Территория настоящего" — это 12 очерков с десятками уникальных фотографий и фрагментами видео, созданных лучшими фотографами МИА "Россия сегодня", победителями российских и международных конкурсов. В их числе лауреаты фотографического "Оскара" — премии World Press Photo — Владимир Вяткин и Владимир Песня, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев и многие другие.

Авторы рассказывают о разных сферах жизни страны, о многогранной современной России.

"Идея проекта родилась в нашей службе. Мы поняли, что хотим сделать что-то красивое про Россию, но при этом чтобы это не было фальши, чтобы не было шаблонов, чтобы было интересно любому человеку. Поначалу думали, что это будет что-то вроде фотоальбома. Но когда начали разрабатывать материал, которого оказалось огромнейшее количество, поняли, что самой верной формой будет мультимедийный проект. Здесь есть все: текст, звуки, видео, но главное — фото, без которых невозможно передать какие-то маленькие интересные детали", — рассказала руководитель проекта "Россия. Территория настоящего" и службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

© Фото : Алексей Мальгавко / МИА «Россия сегодня»В одной из лабораторий университета Иннополис
© Фото : Алексей Мальгавко / МИА «Россия сегодня»
В одной из лабораторий университета Иннополис

Чтобы проект "Россия. Территория настоящего" увидели как можно больше людей, и не только в России, его материалы переводят на иностранные языки и публикуют на своих сайтах иноязычные агентства Sputnik группы МИА "Россия сегодня". "Это интересно, потому что это немножко другой угол зрения на Россию. Мы восторгаемся этим всем, но когда ещё кто-то может это увидеть и оценить, то это счастье вдвойне", — сказала Олейник.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба — динамично развивающееся подразделение агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, которые создают новые тренды в фотожурналистике. Обеспечивая оперативную доставку фотоконтента со всего мира, дирекция освещает глобальные мировые и российские события в области политики, экономики, культуры и спорта.

© Фото : Александр Кряжев / МИА «Россия сегодня»Председатель шаманского общества "Адыг Ээрен" ("Дух медведя") Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич в своем кабинете в Кызыле
© Фото : Александр Кряжев / МИА «Россия сегодня»
Председатель шаманского общества "Адыг Ээрен" ("Дух медведя") Допчун-оол Кара-оол Тюлюшевич в своем кабинете в Кызыле

Сайт агенства РИА Новости. Архивное фото
© РИА Новости
Ria.ru вошел в топ-25 цитируемых подростками ресурсов
Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них — ПМЭФ — 2011 и 2010 годов, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

© Фото : Александр Кряжев / МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкУчащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ)
© Фото : Александр Кряжев / МИА «Россия сегодня»
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Учащиеся Новосибирского государственного хореографического училища во время ежегодного выпускного концерта на большой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ)

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".

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Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

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