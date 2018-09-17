Проект МИА "Россия сегодня" победил в конкурсе "Многоликая Россия"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мультимедийный проект "Россия. Территория настоящего", реализованный МИА "Россия сегодня", стал победителем ХI Всероссийского открытого журналистского конкурса "Многоликая Россия" в номинации "Цикл материалов в интернет-СМИ".
Проект "Россия. Территория настоящего" — это 12 очерков с десятками уникальных фотографий и фрагментами видео, созданных лучшими фотографами МИА "Россия сегодня", победителями российских и международных конкурсов. В их числе лауреаты фотографического "Оскара" — премии World Press Photo — Владимир Вяткин и Владимир Песня, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев и многие другие.
Авторы рассказывают о разных сферах жизни страны, о многогранной современной России.
"Идея проекта родилась в нашей службе. Мы поняли, что хотим сделать что-то красивое про Россию, но при этом чтобы это не было фальши, чтобы не было шаблонов, чтобы было интересно любому человеку. Поначалу думали, что это будет что-то вроде фотоальбома. Но когда начали разрабатывать материал, которого оказалось огромнейшее количество, поняли, что самой верной формой будет мультимедийный проект. Здесь есть все: текст, звуки, видео, но главное — фото, без которых невозможно передать какие-то маленькие интересные детали", — рассказала руководитель проекта "Россия. Территория настоящего" и службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.
Чтобы проект "Россия. Территория настоящего" увидели как можно больше людей, и не только в России, его материалы переводят на иностранные языки и публикуют на своих сайтах иноязычные агентства Sputnik группы МИА "Россия сегодня". "Это интересно, потому что это немножко другой угол зрения на Россию. Мы восторгаемся этим всем, но когда ещё кто-то может это увидеть и оценить, то это счастье вдвойне", — сказала Олейник.
Фотослужба МИА "Россия сегодня"
Фотослужба — динамично развивающееся подразделение агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, которые создают новые тренды в фотожурналистике. Обеспечивая оперативную доставку фотоконтента со всего мира, дирекция освещает глобальные мировые и российские события в области политики, экономики, культуры и спорта.
Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них — ПМЭФ — 2011 и 2010 годов, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.
Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".