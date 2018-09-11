РИА Новости Крым стало самым популярным интернет-СМИ полуострова летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Сайт РИА Новости Крым возглавил рейтинг самых популярных и читаемых новостных интернет-СМИ крымского полуострова за три летних месяца. Об этом свидетельствуют данные сервиса веб-аналитики LiveInternet. Согласно показателям сервиса статистики, общее число уникальных посетителей сайта РИА Новости Крым за июнь, июль и август 2018 года составило почти 5 млн 800 тыс.

Информационный ресурс ежедневно, в режиме 24/7 рассказывает читателям об актуальных событиях, происходящих в Республике Крым, Севастополе, России и мире. Сайт предоставляет читателю самый разнообразный контент: актуальные новости, репортажи, исторические тексты, инфографики, видеоролики, фоторепортажи, онлайн-эфиры, викторины. Помимо оперативных новостей РИА Новости Крым также публикует аналитические материалы и эксклюзивные интервью.

В 2018 году интернет-портал запустил спецпроект "Курортный сезон-2018 в Крыму", который объединил главные туристические новости полуострова. 280 публикаций на тему развития курортно-туристической отрасли и основных летних событий стали одними из самых читаемых на сайте. Благодаря спецпроекту посетители сайта crimea.ria.ru всегда были в курсе самых важных событий туристической и культурной жизни Крыма и Севастополя. Они имели возможность почерпнуть новую интересную информацию об истории Крыма, его достопримечательностях и традициях проживающих здесь народов, получить полное представление о планах властей и инвесторов по развитию курортно-туристической отрасли региона. Кроме того, спецпроект "Курортный сезон-2018 в Крыму" наполнен яркими фоторепортажами и видеороликами, отражающими не только популярные места отдыха, но и ключевые культурные события Крыма и Севастополя.

Кроме того, РИА Новости Крым ведет спецпроект "Крымский мост", где рассказывает читателям о ключевых событиях реализации масштабного инфраструктурного проекта. На сайте уже вышли 744 публикации об этапах "большой стройки".

Также на сайте размещен спецпроект "Дороги Крыма". Его актуальность обусловлена тем, что на полуострове активно проводятся ремонт и строительство дорог, в том числе имеющих большое для региона значение, к примеру, федеральная трасса "Таврида".

Сайт РИА Новости Крым, радиостанция "Спутник в Крыму" входят в региональное подразделение МИА "Россия сегодня", которое приступило к работе в Крыму в 2014 году. Также крымское подразделение МИА "Россия сегодня" представлено мультимедийным пресс-центром в Симферополе.