Ria.ru вошел в топ-25 цитируемых подростками ресурсов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Флагманский сайт медиагруппы "Россия сегодня" — Ria.ru — вошел в топ-25 ресурсов, наиболее часто цитируемых пользователями соцмедиа в возрасте до 18 лет. Согласно данным системы мониторинга Brand Analytics, в августе он занял 20-место по популярности среди юных российских пользователей интернета, обойдя такие сайты, как yadi.sk, worldoftanks.ru, whatsapp.com, zen.yandex.ru.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.