Ria.ru вошел в топ-25 цитируемых подростками ресурсов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Флагманский сайт медиагруппы "Россия сегодня" — Ria.ru — вошел в топ-25 ресурсов, наиболее часто цитируемых пользователями соцмедиа в возрасте до 18 лет. Согласно данным системы мониторинга Brand Analytics, в августе он занял 20-место по популярности среди юных российских пользователей интернета, обойдя такие сайты, как yadi.sk, worldoftanks.ru, whatsapp.com, zen.yandex.ru.

Для выявления наиболее востребованных ресурсов среди подростков Brand Analytics проанализировал 1,78 млрд русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных медиа в минувшем месяце. Успех RIA.ru тем более примечателен, что "поколение Z" не является его главной целевой аудиторией. Лидерами опубликованного ко Дню знаний рейтинга стали социальные сети ВКонтакте и Instagram,а также видеохостинг Youtube.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. Сайт RIA.ru читают порядка четырех с половиной миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.