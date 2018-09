Поезд с фото из архивов "Россия сегодня" пополнил парк столичного метро

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В преддверии празднования Дня города на Кольцевой линии столичного метро запущен тематический поезд "Градоначальники Москвы", в оформлении которого использованы уникальные кадры из крупнейшего в стране фотобанка МИА "Россия сегодня". Архивными фото в вагонах проиллюстрировано множество любопытных страниц столичной истории: о том, как в 1888 году первый ток дала электростанция на Большой Дмитровке, позволившая электрифицировать городской центр, как в 1910-м состоялся первый в России чемпионат по лыжным гонкам, участники которого преодолели 30 километров по Петровскому парку, Ходынскому полю и Москве-реке, как в 1912-м по Садовому кольцу запустили трамвай линии Б, прозванный в народе "Букашкой".

"Фотография сохраняет силу воздействия, пока ее видит зритель. Уникальный архив нашего агентства включает свыше миллиона изображений, а в формате метропоезда он становится доступным любому его пассажиру — гостю или жителю столицы, — отметил глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль. — Работы известных российских фотографов, использованные в оформлении вагонов, наглядно и ярко рассказывают об истории и новом времени в жизни Москвы. В преддверии 871-го дня рождения столицы приглашаем всех совершить увлекательное путешествие по историческим датам и именам "главных начальников Москвы" вместе с "Россия сегодня"".

Среди авторов украсивших состав кадров — "отец российского фоторепортажа" Карл Булла, основоположник советского "экспедиционного жанра" Дмитрий Дебабов, "летописец и бытописец большой страны" Анатолий Гаранин, архивы которых входят в фотобанк МИА "Россия сегодня", легендарные фотокорреспонденты агентства Иван Шагин, Георгий Зельма, шестикратный лауреат и трижды член международного жюри World Press Photo Владимир Вяткин.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба МИА "Россия сегодня" в режиме 24/7 освещает значимые мировые и российские события, производит 1000 фото в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством чемпионата мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийских и Паралимпийских зимних игр — 2014 в Сочи.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии World Press Photo, The Best of Photojournalism, Professional Photographer of the Year и многих других.