Поезд с фото из архивов "Россия сегодня" пополнил парк столичного метро

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В преддверии празднования Дня города на Кольцевой линии столичного метро запущен тематический поезд "Градоначальники Москвы", в оформлении которого использованы уникальные кадры из крупнейшего в стране фотобанка МИА "Россия сегодня". Архивными фото в вагонах проиллюстрировано множество любопытных страниц столичной истории: о том, как в 1888 году первый ток дала электростанция на Большой Дмитровке, позволившая электрифицировать городской центр, как в 1910-м состоялся первый в России чемпионат по лыжным гонкам, участники которого преодолели 30 километров по Петровскому парку, Ходынскому полю и Москве-реке, как в 1912-м по Садовому кольцу запустили трамвай линии Б, прозванный в народе "Букашкой".
Среди авторов украсивших состав кадров — "отец российского фоторепортажа" Карл Булла, основоположник советского "экспедиционного жанра" Дмитрий Дебабов, "летописец и бытописец большой страны" Анатолий Гаранин, архивы которых входят в фотобанк МИА "Россия сегодня", легендарные фотокорреспонденты агентства Иван Шагин, Георгий Зельма, шестикратный лауреат и трижды член международного жюри World Press Photo Владимир Вяткин.
Фотослужба МИА "Россия сегодня"
Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством чемпионата мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийских и Паралимпийских зимних игр — 2014 в Сочи.
Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии World Press Photo, The Best of Photojournalism, Professional Photographer of the Year и многих других.