"Россия сегодня" подписала соглашение с Ассоциацией волонтерских центров

КОКТЕБЕЛЬ, 25 авг — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" подписало в субботу на международном фестивале Koktebel Jazz Party соглашение о партнерстве с Ассоциацией волонтерских центров в рамках Года добровольца.

Соглашение подписали генеральный директор МИА "Россия сегодня", основатель фестиваля Дмитрий Киселев и сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

"Волонтерство необходимо… Мы слишком надеемся на деньги, слишком много говорим о деньгах, но я уверен, что мы преодолеем эту детскую болезнь ранней рыночной экономики. Именно волонтерство, у меня на него большие надежды, помогает создавать более тёплую атмосферу внутри российского общества, более надёжную и защищенную", — рассказал журналистам Киселев.

Метелев отметил, что соглашение касается информационной поддержки Ассоциации. "Мы видим, что один из сдерживающих факторов в развитии волонтерского движения — это слабая информированность населения. Это соглашение позволит нам рассказывать о наших проектах, чтобы все больше людей участвовали в деятельности ассоциации", — заявил РИА Новости Метелев.

Koktebel Jazz Party проходит в Крыму с 24 по 26 августа. Фестиваль, возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза, журналиста Дмитрия Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов. Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент РФ Владимир Путин. В разные годы его посещали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".