МОСКВА, 17 августа, пресс-служба МИА "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" проведет 18 августа на международный фестиваль фейерверков "Ростех" в специальной лаунж-ложе РИА Новости в Братеевском парке мастер-класс "Школы медиаволонтера" "Расскажи о добре миру". "Школа медиаволонтера" – специальный проект, инициированный в рамках поддержки агентством Года добровольца (волонтера) в России. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером фестиваля, который пройдет 18 и 19 августа в Братеевском каскадном парке столицы.

В нынешнем году, объявленном президентом России Годом добровольца (волонтера), фестиваль посвящен теме добра и волшебства. На территории парка возведены оригинальные арт-объекты, включенные в маршрут квеста, пройти который смогут все желающие. Некоторые из них ассоциируются с одним из пяти благотворительных фондов-партнеров фестиваля: "Линия жизни", "Старость в радость", "Проникая в сердце", фонд Константина Хабенского и благотворительный фонд помощи хосписам "Вера".

Проект "Школа медиаволонтера" посвящен информационному волонтерству, и его главная задача – научить людей эффективно и грамотно распространять информацию с просьбой о помощи, привлекать участников на благотворительные мероприятия, отличать реальную благотворительность от мошенничества, а также наладить коммуникацию между волонтерскими организациями.

В лаунж-зоне РИА Новости гости смогут отдохнуть на лежаках и принять участие в розыгрыше призов в течение двух дней фестиваля. Лаунж-зона расположена по соседству с "Семьей медведей" — арт-инсталляцией, созданной арт-директором фестиваля, художником Андреем Бартеневым. Один из объектов скульптурной композиции был ранее на этой неделе расписан мастером возле здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре при участии сотрудников агентства.

Как и в прошлом году, прямую трансляцию вечернего шоу фейерверков можно посмотреть 18 и 19 августа с 21:00 до 22:30 на ria.ru — флагманском ресурсе МИА "Россия сегодня".

Фестиваль уже в четвертый раз проводится при поддержке правительства Москвы и госкорпорации "Ростех". В прошлом году за два дня шоу посмотрели более 700 000 зрителей.

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