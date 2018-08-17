МОСКВА, 17 августа, пресс-служба МИА "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" проведет 18 августа на международный фестиваль фейерверков "Ростех" в специальной лаунж-ложе РИА Новости в Братеевском парке мастер-класс "Школы медиаволонтера" "Расскажи о добре миру". "Школа медиаволонтера" – специальный проект, инициированный в рамках поддержки агентством Года добровольца (волонтера) в России. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером фестиваля, который пройдет 18 и 19 августа в Братеевском каскадном парке столицы.
Проект "Школа медиаволонтера" посвящен информационному волонтерству, и его главная задача – научить людей эффективно и грамотно распространять информацию с просьбой о помощи, привлекать участников на благотворительные мероприятия, отличать реальную благотворительность от мошенничества, а также наладить коммуникацию между волонтерскими организациями.
В лаунж-зоне РИА Новости гости смогут отдохнуть на лежаках и принять участие в розыгрыше призов в течение двух дней фестиваля. Лаунж-зона расположена по соседству с "Семьей медведей" — арт-инсталляцией, созданной арт-директором фестиваля, художником Андреем Бартеневым. Один из объектов скульптурной композиции был ранее на этой неделе расписан мастером возле здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре при участии сотрудников агентства.
Фестиваль уже в четвертый раз проводится при поддержке правительства Москвы и госкорпорации "Ростех". В прошлом году за два дня шоу посмотрели более 700 000 зрителей.
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