Бартенев раскрасил двухметровую медведицу у здания МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский художник и скульптор Андрей Бартенев во вторник раскрасил двухметровую фигуру медведицы весом в 75 килограммов у здания МИА "Россия сегодня" в Москве в рамках международного Фестиваля фейерверков, передает корреспондент РИА Новости.
Белая фигура медведицы была установлена на тротуаре на Зубовском бульваре во вторник утром. Бартенев, ставший арт-директором международного фестиваля, раскрашивал медведицу на глазах у прохожих, к процессу создания инсталляции могли присоединиться все желающие, взяв кисти и краски.
По словам Бартенева, ширина медведицы — 2,1 метра, высота — 2,2 метра. Весит фигура 75 килограммов.
Он напомнил, что фестиваль откроется в субботу, и по ожиданиям организаторов, за два дня его посетят 700 тысяч зрителей.
"Надеемся, что сегодняшний перфоманс росписи медведя у стен МИА "Россия сегодня" таким известным экспериментатором привлечет к Фестивалю фейрверков еще больше людей. Ведь это очень яркое мероприятие, которое не оставит никого равнодушным", — отметил руководитель дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов.