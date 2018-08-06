Конкурс имени Стенина назвал имена лучших молодых фотографов 2018 года

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" объявила победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2018 года.

В номинации "Моя планета" первого места удостоились сделанный с дрона на сборе болотной ягоды снимок "Клюквенное сердце" Сергея Гапона из Белоруссии и фотографическая серия "Как я болела" россиянки Алёны Кочетковой — документальный отчет о ее драматичной борьбе с раком.

Первого места в номинации "Спорт" удостоены Тайсир Махди из Ирака за фото "Желание жить", на котором запечатлен в атаке юный футболист с ампутированной ногой, и итальянец Андреа Алаи за фотосерию "Ультрас" о тифози команды "Альбенга Кальчо" из маленького лигурийского городка.

© Фото : Джастин Салливан, Stenincontest Джастин Салливан. Противостояние © Фото : Джастин Салливан, Stenincontest Джастин Салливан. Противостояние

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" победа присуждена сделанному на Ямале Одедом Вагенштейном (Израиль) одиночному снимку маленького ненецкого кочевника "Цветочек" и фотосерии Шивы Хадеми (Иран) "Близнецы".

"С каждым годом ширится география и количество участников конкурса — в нынешнем году на него поступило почти шесть тысяч снимков из 77 стран мира, это рекорд. Молодые фотожурналисты очень точно реагируют на самое главное и значимое, что происходит в жизни людей, стран, мира в целом. При этом как никогда много снимков на сей раз было посвящено социальной тематике. Отрадно, что качество присылаемых работ демонстрирует положительную динамику и конкурс получает мощный отклик в отраслевом сообществе", — отметил директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.

© Фото : Тайсир Махди, Stenincontest Тайсир Махди. Желание жить © Фото : Тайсир Махди, Stenincontest Тайсир Махди. Желание жить

Партнерами конкурса выступили одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК), а также Объединенная Шанхайская медиагруппа (ОШМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ.

© Фото : Одид Вагенштайн, Stenincontest Одид Вагенштайн. Цветочек © Фото : Одид Вагенштайн, Stenincontest Одид Вагенштайн. Цветочек

Специальными призами Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в этом году отмечены два иранских мастера. В категории "Одиночная фотография" премии МККК удостоен Омид Вахабзаде за снимок "Теракт в Тегеране" , на котором двухлетнего мальчика поднимают в окно здания парламента после террористического акта в Тегеране в июне 2017 года. В номинации "Серия" отмечен Юнес Хани Соми Софлаи за фоторепортаж "…А жизнь возвращается" о буднях пострадавших в прошлогоднем землетрясении в провинции Керманшах, в котором погибли почти 600 человек и было разрушено более 30 тысяч домов.

"Фотография позволяет нам увидеть и почувствовать многообразие мира во всей его красоте, сложности и трагичности. Мы видим в работах, присланных на конкурс, те сложности, с которыми сталкивается современный мир, и одновременно с этим его красоту. Но что невероятно важно — в центре почти каждой фотографии находится человек: его судьба, его преодоление, стремление изменить жизнь к лучшему. В этом году мы вручаем специальный приз от МККК тем работам, которые, на наш взгляд, дали возможность их героям рассказать, прокричать и даже проплакать свои истории мужества, терпения и самопожертвования", — подчеркнул глава Региональной делегации МККК в Российской Федерации, Белоруссии и Молдавии Магне Барт.

© Фото : Андреа Алаи, Stenincontest Андреа Алаи. Ультрас © Фото : Андреа Алаи, Stenincontest Андреа Алаи. Ультрас

Специальным призом Объединенной Шанхайской медиагруппы (ОШМГ) и Аль-Маядин ТВ отмечена победившая в номинации "Спорт" фотография "Желание жить" иракца Тайсира Махди.

"Международное информационное агентство "Россия сегодня" является стратегическим партнером Объединенной Шанхайской медиагруппы, стороны на практике продвигают всестороннее сотрудничество. ОШМГ уже третий год подряд поддерживает Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня", и учреждает специальный приз. Наряду с этим стороны совместно организуют в Шанхае выставку работ победителей конкурса. За четыре года фотоконкурс стал площадкой, открывающей новые имена в фотожурналистике и формирующей критерии качества документальной фотографии. ОШМГ рада способствовать росту и успехам молодых фотожурналистов", — заявил президент Объединенной Шанхайской медиагруппы Цю Синь.

© Фото : Алена Кочеткова, Stenincontest Алена Кочеткова. Как я болела © Фото : Алена Кочеткова, Stenincontest Алена Кочеткова. Как я болела

"Аль-Маядин ТВ считает своим долгом отдать дань памяти фотожурналистам, павшим при исполнении своих профессиональных обязанностей, отображавшим реальность такой, как она есть. Арабский телеканал поддерживает фотоконкурс имени Андрея Стенина за то, что он искренне и на высоком профессиональном уровне выполняет миссию по защите прав угнетенных и проявляет солидарность с человеком всегда и везде", — сказал председатель совета директоров Аль-Маядин ТВ Гассан Бен Джеддоу.

Полный список победителей и призеров конкурса опубликован на сайте stenincontest.ru. Вручение наград и открытие выставки работ лауреатов состоится 8 ноября на торжественной церемонии в Москве. Там же будет объявлен и обладатель главного приза смотра — гран-при.

© Фото : Шива Хадеми, Stenincontest Шива Хадеми. Близнецы © Фото : Шива Хадеми, Stenincontest Шива Хадеми. Близнецы

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

© Фото : Сергей Гапон, Stenincontest Сергей Гапон. Клюквенное сердце © Фото : Сергей Гапон, Stenincontest Сергей Гапон. Клюквенное сердце

В 2018 году в состав жюри конкурса вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. Возглавил жюри Ахмет Сел, руководитель фотослужбы Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara, медиасеть Al Mayadeen. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo.