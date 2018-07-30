Фотограф РИА Новости выиграл гран-при конкурса "Я/В сердце изображения"

Мартен Фуркад на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2017/18 в шведском Эстерсунде. Фото корреспондента РИА Новости Алексея Филиппова

Мартен Фуркад на дистанции индивидуальной гонки среди мужчин на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2017/18 в шведском Эстерсунде. Фото корреспондента РИА Новости Алексея Филиппова

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Фотограф РИА Новости Алексей Филиппов стал обладателем гран-при 6-го ежегодного конкурса компании Nikon "Я / В сердце изображения" со снимком "Биатлон", на котором запечатлел на дистанции с необычного ракурса пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.

В конкурсе приняли участие более 2 тысяч профессионалов и любителей со всей России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Любой желающий мог зарегистрироваться на сайте проекта и загрузить не более 12 фотографий. Все снимки должны были быть сняты после 1 января 2016 года исключительно на технику Nikon. Конкурсные работы принимались c 29 января по 31 мая. Итоги творческого состязания были подведены 30 июля.

"…Когда смотришь на снимок автора победителя гран-при, понимаешь, что спортивная фотография — это не только репортаж, это подлинное искусство, где мастерство фотографа ничуть не уступает мастерству великих спортсменов", — подчеркнул член экспертного жюри конкурса, известный fashion-фотограф Олег Зотов.

"В этом кадре ценно соединение нескольких важных критериев хорошей спортивной фотографии: известный спортсмен, удачный момент, гармоничная композиция и цвет. Автор показал необычный ракурс этого сюжета, реализовав его в условиях репортажа, когда невозможно повторить ситуацию или ее инсценировать", — отметила, в свою очередь, другой член жюри, декан факультета фотографии ИГУМО Мария Ващук.

Лауреатами конкурса стали еще четыре представителя РИА Новости. 1-е места в номинациях "Портрет" и "Все краски" мира заняли соответственно Владимир Вяткин и Илья Питалев с работами "Поэт Евгений Евтушенко" и "Таежная отшельница". В категории "Спорт" 2-й премии удостоился Максим Богодвид за фото "Прыжок", и 3-й — Владимир Астапкович со снимком "Сквозь игольное ушко".

Завоевав гран-при, Алексей Филиппиов стал обладателем профессиональной камеры Nikon D850. Лауреаты во всех номинациях также получили десятки других призов от компании, которая недавно отпраздновала свое 100-лентие.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

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