Фотограф РИА Новости выиграл гран-при конкурса "Я/В сердце изображения"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Фотограф РИА Новости Алексей Филиппов стал обладателем гран-при 6-го ежегодного конкурса компании Nikon "Я / В сердце изображения" со снимком "Биатлон", на котором запечатлел на дистанции с необычного ракурса пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.
"…Когда смотришь на снимок автора победителя гран-при, понимаешь, что спортивная фотография — это не только репортаж, это подлинное искусство, где мастерство фотографа ничуть не уступает мастерству великих спортсменов", — подчеркнул член экспертного жюри конкурса, известный fashion-фотограф Олег Зотов.
"В этом кадре ценно соединение нескольких важных критериев хорошей спортивной фотографии: известный спортсмен, удачный момент, гармоничная композиция и цвет. Автор показал необычный ракурс этого сюжета, реализовав его в условиях репортажа, когда невозможно повторить ситуацию или ее инсценировать", — отметила, в свою очередь, другой член жюри, декан факультета фотографии ИГУМО Мария Ващук.
Лауреатами конкурса стали еще четыре представителя РИА Новости. 1-е места в номинациях "Портрет" и "Все краски" мира заняли соответственно Владимир Вяткин и Илья Питалев с работами "Поэт Евгений Евтушенко" и "Таежная отшельница". В категории "Спорт" 2-й премии удостоился Максим Богодвид за фото "Прыжок", и 3-й — Владимир Астапкович со снимком "Сквозь игольное ушко".
Завоевав гран-при, Алексей Филиппиов стал обладателем профессиональной камеры Nikon D850. Лауреаты во всех номинациях также получили десятки других призов от компании, которая недавно отпраздновала свое 100-лентие.
Фотослужба МИА "Россия сегодня"
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