Прайм проведет блиц-опрос участников рейтинга топ-менеджеров

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Стратегический партнер ежегодного рейтинга управленцев "ТОП-1000 российских менеджеров" — агентство экономической информации "ПРАЙМ" медиагруппы "Россия сегодня" начинает знакомить читателей с претендентами на победу в очередном рейтинге "ТОП — 1000 российских менеджеров". Проект "Бизнес-гуру отвечают" построен в формате блиц-интервью с топ-менеджерами, которые составят детальную картину положения дел в самых разных сегментах рынка.

Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров: "Мы рады продолжению нашего сотрудничества с АЭИ "ПРАЙМ" медиагруппы "Россия сегодня", одним из ведущих информационных агентств России, в рамках проекта "Бизнес-гуру отвечают". Этот проект позволяет ведущим российским менеджерам — участникам рейтинга Ассоциации менеджеров "ТОП-1000 российских менеджеров" представить свое мнение по актуальным вопросам развития бизнеса в России. В этом году мы решили остановиться на таких темах, как доля государства в бизнесе, изменения в налоговой системе и инвестиции компаний".

Олег Ананьев, исполнительный директор МИА "Россия сегодня", председатель совета АЭИ "ПРАЙМ": "Рейтинг даст прекрасную возможность увидеть, кто находится наверху управленческой иерархии. Уверен, проект "Бизнес-гуру отвечают" станет отличным прикладным справочником для многих читателей "Прайма". Благодаря ему появится возможность получить представление о положении дел в различных отраслях российского бизнеса и ответы на ключевые вопросы, волнующие профессиональное сообщество".

Информация о проекте на сайте "ПРАЙМ" будет постоянно обновляться вплоть до выхода рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров" и объявления победителей одноименной премии предстоящей осенью. Первые ответы кандидатов уже можно прочитать на странице "Бизнес-гуру отвечают"

Артур Мурадян, генеральный директор компании "Трафт": "Если государство помогает экспертизой и кросс-отраслевыми партнерствами и инсайдами — это плюс. Если же роль государства сводится только к функции нетерпеливого инвестора, который в обмен на инвестиции ожидает только финансовую отдачу и готов прибегать к преследованию в случае, если по каким-то обстоятельствам проект вынужден корректировать свои планы, то такое партнерство пагубно для всех сторон".

Леонид Зубарев, старший партнёр международной юридической фирмы CMS: "Из того, что хотелось бы изменить и упростить, назову процедуру возмещения НДС и порядок подтверждения расходов по налогу на прибыль. Если у компании, как, например, у нас, большой объем операций совершается с иностранными контрагентами, то приходится сталкиваться со сложностями при получении документов, подтверждающих расходы — в других юрисдикциях подобные формы документации уже довольно давно не используются в деловом обороте".

"ТОП-1000" — ежегодная премия, которая вручается наиболее выдающимся представителям российского делового сообщества, обладающим наивысшей профессиональной репутацией.

"ПРАЙМ" — российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является первоисточником экономической информации для основных деловых СМИ и крупнейших новостных агрегаторов, а также разработчиком профессиональных ИТ решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером, агентство экономической информации "ПРАЙМ" медиагруппы "Россия сегодня" — Стратегическим партнером Рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.