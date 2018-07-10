МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" и РИА Новости запускают совместный конкурс для интернет-пользователей.

Победители получат возможность посетить VK Fest, который состоится 28 и 29 июля 2018 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Конкурс проводится в "истории" группы РИА Новости. В ее записи приняли участие блогеры из ND Production. Для участия пользователям необходимо записать на видео кавер на любую из песен артистов, выступающих на VK Fest-2018, и выложить его к последнему слайду "истории" сообщества РИА Новости в социальной сети "ВКонтакте".

Четверо победителей будут объявлены 12 июня, каждый из них получит по два билета на фестиваль.

VK Fest-2018 станет четвертым фестивалем, организованным "ВКонтакте". В этом году гостями мероприятия станут музыканты, Баста, Элджей, Feduk, Little big, Елена Темникова, Noize MС и многие другие. Кроме того, в рамках фестиваля будут проводится лекции известных блогеров, различные мастер-классы, спортивные игры на свежем воздухе, компьютерные турниры и конкурсы косплееров. Организаторами VK Fest являются "ВКонтакте" и "Радио Рекорд".