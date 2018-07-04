Организаторы крупного юридического форума поблагодарили РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Информационное сопровождение мероприятий VIII Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ) отмечено благодарностью его организаторов. На полях форума агентство обеспечило оперативное информирование его участников - новости транслировались на плазменных панелях на площадках рабочих встреч и дискуссий. Все материалы с Петербургского Международного Юридического Форума — эксклюзивные интервью с экспертами, новости, обзоры — публиковались в одноименном спецпроекте на сайте Агентства ria.ru.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступало Официальным информационным агентством VIII Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ).
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