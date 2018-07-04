Организаторы крупного юридического форума поблагодарили РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Информационное сопровождение мероприятий VIII Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ) отмечено благодарностью его организаторов. На полях форума агентство обеспечило оперативное информирование его участников - новости транслировались на плазменных панелях на площадках рабочих встреч и дискуссий. Все материалы с Петербургского Международного Юридического Форума — эксклюзивные интервью с экспертами, новости, обзоры — публиковались в одноименном спецпроекте на сайте Агентства ria.ru.

РИА Новости отмечены благодарностью крупнейшего юридического форума России РИА Новости отмечены благодарностью крупнейшего юридического форума России

Ключевое событие года в области российского и международного права проходило в северной столице с 15 по 19 мая в здании Главного Штаба Эрмитажа. Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке Министерства юстиции Российской Федерации и Президента Российской Федерации. За годы своего существования ПМЮФ стал ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступало Официальным информационным агентством VIII Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ).

МИА "Россия сегодня"- международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.