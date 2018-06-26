"Россия сегодня" продлевает аккредитацию в городские пресс-центры ЧМ

Журналисты во время трансляции пресс-конференции в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Ростове-на-Дону

Журналисты во время трансляции пресс-конференции в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Аккредитация в городские мультимедийные пресс-центры для российских и зарубежных СМИ во время чемпионата мира по футболу 2018 продлена. Такое решение принято международным информационным агентством "Россия сегодня", выступающим оператором пресс-центров мундиаля, в связи с многочисленными просьбами представителей средств массовой информации.

"С момента старта аккредитации городские пресс-центры уже приняли более десяти с половиной тысяч заявок от представителей российских и международных СМИ, что сравнимо с числом СМИ, аккредитованных организаторами чемпионата. На площадках пресс-центров прошло более 300 мероприятий разного формата — от пресс-конференций и брифингов до экскурсий и пресс-туров, видео которых доступно на сайте footballcitymediacenter.ru . Для удобства журналистов работает горячая линия, на которую ежедневно поступает до 1000 звонков на русском и английском языках, а также действует новостная sms-рассылка, общий трафик которой составил на конец июня 127 000 сообщений. Интерес к главному спортивному событию года продолжает расти, и мы ради принять новых гостей на городских пресс-площадках", — отметила руководитель Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Ольга Колева.

Московский пресс-центр открыл двери для всех аккредитованных 4 июня, десять региональных — 13 июня. На площадках пресс-центров представители СМИ могут смотреть матчи и пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi и локерами. Кроме того, в пресс-центрах организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов. Доступ во все 11 пресс-центров осуществляется по аккредитации, которая продолжается на сайте https://footballcitymediacenter.ru/.

Крупнейшее информационное агентство "Россия сегодня" выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время чемпионата мира по футболу 2018. Главное международное футбольное событие пройдёт в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Городские пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей мундиаля. Аналогичные пресс-центры Агентство успешно организовало во время кубка Конфедераций в 2017 году и во время Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.

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