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РИА Новости лидирует по популярности в соцсетях

12:4614.06.2018
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЛоготип RIA.ru. Архивное фотоЛоготип RIA.ru. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — РИА Новости — упрочил позицию в рейтинге популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях, следует из исследования Brand Analytics. В мае 2018 года статьи РИА Новости в соцсетях пользователи публиковали более полумиллиона раз. Еще один ресурс МИА "Россия сегодня" — ИноСМИ, специализирующийся на переводных материалах иностранных изданий, поднялся сразу на 34 позиции, став одним из лидеров роста в рейтинге.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев с президентом China Media Group Шэнь Хайсюном
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Киселев и глава China Media Group обсудили сотрудничество СМИ России и КНР
Доля цитируемости РИА Новости среди Топ-100 площадок в соцсетях составила 7,1%, а индекс цитируемости — 557 099. В пятерку лидеров вместе с РИА Новости и "Яндекс.Дзен" (5,4% и 427 601) вошли RT на русском (4,1% и 326 685), "Комсомольская правда" (2,6% и 202 875) и Sports.ru (2,5% и 193 693). Доля конкретного издания — это процент от общей суммы цитирований всех материалов в рейтинге. Индекс — число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц.

Топ-100 формируется на основе Индекса цитируемости ресурса в социальных медиа. Рейтинг включает медиаресурсы всех типов: СМИ, платформы, UGC-площадки, блоги, и другие популярные ресурсы (для Яндекс.Дзен учитывается цитирование только авторских каналов). Тем самым Рейтинг призван показать какие источники реально формируют информационное поле социума.

Для расчета рейтинга проанализированы публичные русскоязычные сообщения, опубликованные за месяц в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, G+, Мой Мир, а также в блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров, комментариях к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.

Ньюсрум спортивного агентства Р-Спорт группы РИА Новости
© РИА Новости / Антон Денисов
"Р-Спорт" стал "Лидером спортивной индустрии"
Brand Analytics — лидирующая система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, победитель конкурса аналитических систем 2017 года, организованного Аналитическим центром при Правительстве России, лидер по качеству среди систем мониторинга соцмедиа согласно рейтингу AdIndex 2016 и AdIndex 2017.

ИноСМИ — интернет-проект медиагруппы "Россия сегодня". ИноСМИ служит "окном в мир" для русскоязычных читателей, рассказывает о точке зрения международных экспертов и лидеров мнений на ключевые процессы в обществе, освещает глобальные мировые тренды. ИноСМИ ставит перед собой просветительские и образовательные цели, способствуя улучшению понимания международных процессов в многополярном мире.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Его сайт RIA.ru читают свыше трех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира.

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Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

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