В Нижнем Новгороде открылся городской пресс-центр ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин открыл городской пресс-центр чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде и рассказал о том, как изменился город за время подготовки к мундиалю.

Городской пресс-центр расположен в центре современного искусства "Арсенал" в нижегородском кремле неподалеку от зоны фестиваля болельщиков ФИФА. В презентационной зоне городского пресс-центра журналисты и гости могут увидеть уникальный макет кремля, изображающий жизнь города в середине 16 века. На площадке пресс-центра представители СМИ могут пользоваться оборудованными рабочими местами и бесплатным Wi-Fi. Кроме того, у журналистов будет возможность посетить экскурсии и мастер-классы, посмотреть прямые трансляции матчей.

"Сутки остались до начала грандиозного события – начала чемпионата мира, к которому мы готовились несколько лет. Вчера мы открыли последние крупные объекты – новую станцию метро "Стрелка" и отреставрированную Нижневолжскую набережную. Еще раньше жители Нижнего Новгорода получили новый терминал аэропорта, отреставрированный железнодорожный вокзал, проложенный к аэропорту проспект Молодежный, а также спортивные объекты – три тренировочные площадки, две базы для команд и, конечно, новый стадион на 45 тысяч мест. Никогда еще город не преображался так, как этой весной. В отсутствие чемпионата мира тот путь, который мы прошли за 6 лет, нам удалось бы преодолеть лет за 20, если бы мы вообще его прошли", — сказал Никитин на открытии городского пресс-центра.

Он отметил, что Нижний Новгород ждет на период чемпионата мира около 200 тысяч болельщиков, треть из них приедет из других стран мира.

"Чемпионат мира по футболу, матчи которого будут проходить в нашем городе, — это шанс, которым нужно воспользоваться для того, чтобы привлечь в регион больше туристов. Так, мы прогнозируем увеличение их количества в 2018 году на 20%, а к 2020 году хотим удвоить это число", — заявил глава региона.

Он также рассказал, что планирует посетить все матчи, которые будут проходить на стадионе "Нижний Новгород", не только ради интереса, но и для того, чтобы оценить, насколько все готово к проведению игр. Никитин добавил, что будет болеть не только за сборную России, но и за команду Уругвая, которая во время ЧМ-2018 базируется в Нижегородской области.

Информационное агентство "Россия сегодня" выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время ЧМ-2018. Главное международное футбольное событие пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Нижнем Новгороде пройдут четыре игры группового этапа, а также матч 1/8 финала и четвертьфинал турнира.