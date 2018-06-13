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В Нижнем Новгороде открылся городской пресс-центр ЧМ-2018

Сюжет:
Подготовка к ЧМ-2018 (661)
19:2313.06.2018
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© РИА Новости / Роман ВладимировПерейти в фотобанкВход в здание пресс-центра ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеВход в здание пресс-центра ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин открыл городской пресс-центр чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде и рассказал о том, как изменился город за время подготовки к мундиалю.

Города России. Нижний Новгород. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Нижнем Новгороде к ЧМ открыли набережную после десятилетней реконструкции
Городской пресс-центр расположен в центре современного искусства "Арсенал" в нижегородском кремле неподалеку от зоны фестиваля болельщиков ФИФА. В презентационной зоне городского пресс-центра журналисты и гости могут увидеть уникальный макет кремля, изображающий жизнь города в середине 16 века. На площадке пресс-центра представители СМИ могут пользоваться оборудованными рабочими местами и бесплатным Wi-Fi. Кроме того, у журналистов будет возможность посетить экскурсии и мастер-классы, посмотреть прямые трансляции матчей.

"Сутки остались до начала грандиозного события – начала чемпионата мира, к которому мы готовились несколько лет. Вчера мы открыли последние крупные объекты – новую станцию метро "Стрелка" и отреставрированную Нижневолжскую набережную. Еще раньше жители Нижнего Новгорода получили новый терминал аэропорта, отреставрированный железнодорожный вокзал, проложенный к аэропорту проспект Молодежный, а также спортивные объекты – три тренировочные площадки, две базы для команд и, конечно, новый стадион на 45 тысяч мест. Никогда еще город не преображался так, как этой весной. В отсутствие чемпионата мира тот путь, который мы прошли за 6 лет, нам удалось бы преодолеть лет за 20, если бы мы вообще его прошли", — сказал Никитин на открытии городского пресс-центра.

Прохожие на улице Большая Покровка в Нижнем Новгороде. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Фестиваль окрошки и прогулки: чем заняться в Нижнем Новгороде во время ЧМ
Он отметил, что Нижний Новгород ждет на период чемпионата мира около 200 тысяч болельщиков, треть из них приедет из других стран мира.

"Чемпионат мира по футболу, матчи которого будут проходить в нашем городе, — это шанс, которым нужно воспользоваться для того, чтобы привлечь в регион больше туристов. Так, мы прогнозируем увеличение их количества в 2018 году на 20%, а к 2020 году хотим удвоить это число", — заявил глава региона.

Он также рассказал, что планирует посетить все матчи, которые будут проходить на стадионе "Нижний Новгород", не только ради интереса, но и для того, чтобы оценить, насколько все готово к проведению игр. Никитин добавил, что будет болеть не только за сборную России, но и за команду Уругвая, которая во время ЧМ-2018 базируется в Нижегородской области.

Станция метро Стрелка в Нижнем Новгороде. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Соколов
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В Нижнем Новгороде открыли построенную к ЧМ станцию метро "Стрелка"
Информационное агентство "Россия сегодня" выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время ЧМ-2018. Главное международное футбольное событие пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Нижнем Новгороде пройдут четыре игры группового этапа, а также матч 1/8 финала и четвертьфинал турнира.

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