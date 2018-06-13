В Саранске открылся городской пресс-центр ЧМ-2018

САРАНСК, 13 июня — РИА Новости. Городской пресс-центр ЧМ-2018 в Саранске открыл свои двери для представителей российских и зарубежных СМИ. Торжественное мероприятие состоялось при участии главы Республики Мордовия Владимира Волкова.
Глава республики высоко оценил оснащение городского пресс-центра и заявил, что он полностью готов к работе журналистов.
"Здесь можно следить за тем, что происходит у нас на стадионе, связаться с любой точкой России и мира и оперативно передать информацию. Давайте сделаем так, чтобы наш пресс-центр был лучшим в стране", — добавил Волков.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.
Информационное агентство "Россия сегодня" выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время чемпионата мира по футболу 2018.