В Саранске открылся городской пресс-центр ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1198)

САРАНСК, 13 июня — РИА Новости. Городской пресс-центр ЧМ-2018 в Саранске открыл свои двери для представителей российских и зарубежных СМИ. Торжественное мероприятие состоялось при участии главы Республики Мордовия Владимира Волкова.

Министр печати и информации республики Виталий Калугин показал главе Мордовии рабочие зоны пресс-центра, в том числе зал для пресс-конференций, рабочие места для журналистов, информационную стойку, а также презентационную зону с предметами народного промысла региона.

Глава республики высоко оценил оснащение городского пресс-центра и заявил, что он полностью готов к работе журналистов.

"Здесь можно следить за тем, что происходит у нас на стадионе, связаться с любой точкой России и мира и оперативно передать информацию. Давайте сделаем так, чтобы наш пресс-центр был лучшим в стране", — добавил Волков.

Саранский городской пресс-центр также оборудован экранами для трансляции матчей, бесплатным Wi-Fi, кейтерингом и локерами. Кроме того, в пресс-центре будет организована обширная экскурсионная программа для журналистов.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

Информационное агентство "Россия сегодня" выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время чемпионата мира по футболу 2018.