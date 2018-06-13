В Сочи открылся городской пресс-центр ЧМ-2018

Официальный талисман чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волк Забивака в Олимпийском парке в Сочи к ЧМ-2018 по футболу. Архивное фото

Официальный талисман чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волк Забивака в Олимпийском парке в Сочи к ЧМ-2018 по футболу. Архивное фото

СОЧИ, 13 июн – РИА Новости. Городской пресс-центр чемпионата мира по футболу 2018 года начал работу в Сочи, его первыми гостями стали губернатор Вениамин Кондратьев, руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода и мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Глава региона получил паспорт болельщика, осмотрел рабочую зону пресс-центра и дал напутствие волонтерам.

"Больше всего в нашем пресс-центре мне понравилась атмосфера, атмосфера открытости и гостеприимства. Очень важно, чтобы эта атмосфера прошла через весь чемпионат мира по футболу, и именно такая же атмосфера была на завершении этого мирового спортивного события… На 100% (город и край) готовы (к чемпионату мира). Ни доли сомнения в том, что чемпионат мира пройдет на высочайшем уровне. Условия для того, чтобы он прошел на высочайшем уровне, мы уже создали", — заявил Кондратьев.

Городской пресс-центр мундиаля в Сочи находится в главной трибуне "Сочи Автодрома". Для представителей СМИ на площади 800 квадратных метров подготовлена рабочая зона с компьютерами и бесплатным Wi-Fi, зал для конференций и презентационная зона региона. Единовременно здесь смогут работать 120 журналистов. Также у них будет возможность посетить экскурсии и мастер-классы, посмотреть прямые трансляции матчей. Режим работы пресс-центра – с 10.00 до 22.00.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.