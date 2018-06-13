В Петербурге открылся пресс-центр ЧМ-2018

Флаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Флаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Пресс-центр чемпионата мира по футболу, где эрмитажный кот-оракул Ахилл в среду предскажет команду-победителя первого матча, начал работу в Петербурге, сообщает медиацентр ЧМ-2018.

"Городские пресс-центры начинают свою работу 13 июня. Аккредитованные журналисты смогут воспользоваться оборудованными рабочими местами, доступом к бесплатному wi-fi и посмотреть трансляции матчей чемпионата мира-2018", — говорится в сообщении.

По данным медиацентра, работа пресс-центра началась с открытия развлекательного объекта "Планетарий №1" с просмотром мини-фильмов. В 12.00 гостей пресс-центра будут приветствовать аниматоры в костюмах Петра I и Екатерины II.

В 14.00 начнется пресс-конференция, посвященная открытию городского пресс-центра Санкт-Петербурга, в которой примут участие городские чиновники и послы ЧМ-2018. Сразу после нее эрмитажный кот-оракул Ахилл предскажет победителя матча-открытия между сборными России и Саудовской Аравии.

Затем состоится презентация "Фонда художника М. Шемякина", после чего начнет работу силуэтист, который с помощью ножниц и бумаги создаст необыкновенные портреты.