В Ростове-на-Дону открылся городской пресс-центр ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1191)

Флаги, посвященные чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, в Ростове-на-Дону. Архивное фото

Флаги, посвященные чемпионату мира по футболу ФИФА-2018, в Ростове-на-Дону. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн – РИА Новости. Городской мультимедийный пресс-центр чемпионата мира по футболу 2018 года открылся в среду в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.

В презентационной зоне региона в пресс-центре представлены стенд дополненной реальности "Зрение 2.0", на котором можно сфотографироваться на фоне донских пейзажей, а также проходит акция "Привет с Дона", позволяющая записать видеообращение на фоне местного колорита.

Там же робот-художник, разработанный местным вузом, "по заказу" может нарисовать маркером на доске пейзаж или портрет. Отдельно в презентационной зоне организован уголок "Почты России", откуда желающие могут отправить красочную открытку родным или даже самому себе. Также там представлен уголок с экскурсионными программами и экспозиция "Донской казачьей гвардии".

Непосредственно в зале для работы журналистов оборудовано около 50 рабочих мест, а также зона для пресс-конференций.

Информационное агентство "Россия сегодня" выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время чемпионата мира по футболу-2018. Главное международное футбольное событие пройдет в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Городские пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей турнира. На площадках пресс-центров представители СМИ могут смотреть матчи и пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi и локерами.