В Самаре открылся городской пресс-центр ЧМ-2018

САМАРА, 13 июн — РИА Новости. Городской мультимедийный пресс-центр чемпионата мира по футболу 2018 года открылся в среду в Самаре в здании областной библиотеки, передает корреспондент РИА Новости.
Он добавил, что городской пресс-центр в Самаре имеет удобное расположение как по отношению к площади Куйбышева, где пройдет фестиваль болельщиков, так и для проезда на стадион "Самара Арена".
"Рядом находится станция метро, проходят маршруты трамваев, шаттлов для доставки болельщиков. Также в пешей доступности находится наша замечательная набережная, которая, я уверен, станет одним из любимейших мест пребывания наших гостей", — отметил Фетисов.
Информационное агентство "Россия сегодня" выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время ЧМ-2018. Главное международное футбольное событие пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На стадионе в Самаре пройдут шесть матчей: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.
Городские пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей турнира. На площадках пресс-центров представители СМИ могут смотреть матчи и пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным wi-fi и локерами.