В Самаре открылся городской пресс-центр ЧМ-2018

Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017 к Чемпионату мира по футболу 2018 в России на улице в Самаре. Архивное фото

Логотип Кубка конфедераций FIFA 2017 к Чемпионату мира по футболу 2018 в России на улице в Самаре. Архивное фото

САМАРА, 13 июн — РИА Новости. Городской мультимедийный пресс-центр чемпионата мира по футболу 2018 года открылся в среду в Самаре в здании областной библиотеки, передает корреспондент РИА Новости.

"Помещение, где расположился городской пресс-центр, оборудовано по всем требованиям, здесь созданы все комфортные условия для работы… Если же появятся какие-то дополнительные требования или пожелания, они, безусловно, будут выполнены", — сказал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов на открытии пресс-центра.

Он добавил, что городской пресс-центр в Самаре имеет удобное расположение как по отношению к площади Куйбышева, где пройдет фестиваль болельщиков, так и для проезда на стадион "Самара Арена".

"Рядом находится станция метро, проходят маршруты трамваев, шаттлов для доставки болельщиков. Также в пешей доступности находится наша замечательная набережная, которая, я уверен, станет одним из любимейших мест пребывания наших гостей", — отметил Фетисов.

Информационное агентство "Россия сегодня" выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время ЧМ-2018. Главное международное футбольное событие пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На стадионе в Самаре пройдут шесть матчей: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

Городские пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей турнира. На площадках пресс-центров представители СМИ могут смотреть матчи и пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным wi-fi и локерами.