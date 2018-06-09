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Новости агентства

"Россия сегодня" показала фотопортрет страны в Бухаресте

12:3009.06.2018
(обновлено: 12:31 09.06.2018)
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© Фото : Алексей Филиппов, МИА "Россия сегодня"Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-06Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-06
© Фото : Алексей Филиппов, МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В преддверии празднования Дня России медиагруппа  "Россия сегодня" совместно с Российским Центром Науки и Культуры (РЦНК)  в Румынии представила главы мультимедийного проекта о стране  в формате наружной выставки в Бухаресте. 

Фотография Себнем Коскуна Завтрак на привале. Моя Планета, одиночные фотографии
© Фото : Себнем Коскун, Stenincontest
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Выставка открылась в одном из любимых мест отдыха жителей и гостей румынской столицы  - Национальном Музее Села им. "Димитрие Густи".  Каждая глава проекта  "Россия. Территория настоящего" рассказывает отдельную уникальную историю — от вековых традиций тувинских шаманов и загадок горного Алтая до жизни российской Кремниевой долины и Сибирского Коллизея  - футуристического  Иннополиса и  Новосибирского оперного театра. Вместе же эти рассказы, выполненные лучшими фотографами мира, репортерами МИА "Россия сегодня", составляют портрет современной России. Выставка открыта  до  23 июня в Музее Села в часы его работы (Bucuresti, Sos. Kiseleff, nr. 28-30, sector 1, с 9.00 до 19.00).

© Фото : РЦНК в БухарестеВыставка в Бухаресте, организованная МИА "Россия сегодня" совместно с Российским Центром Науки и Культуры в Румынии
© Фото : РЦНК в Бухаресте
Выставка в Бухаресте, организованная МИА "Россия сегодня" совместно с Российским Центром Науки и Культуры в Румынии

На открытии выставки руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник подчеркнула: "Мы рады предоставить возможность  зрителям по всему миру увидеть красоту и успех современной России  в объективе талантливых фотографов агентства. Через истории  проекта "Россия. Территория настоящего"  у людей разных национальностей меняется не только представление о нашей стране, но и отношение к ней".

Глава Российского центра науки и культуры в Бухаресте Наталья Муженникова также отметила: "Для нас большая удача иметь долгосрочное сотрудничество с МИА "Россия сегодня" по разным проектам. Сотрудничество, начатое год назад, успешно продолжается в формате наружных выставок РЦНК, их мы уже организовали более пяти за прошедший год. Полагаю, что сегодняшняя выставка является достойным продолжением нашего сотрудничества, каждый из ее тематических блоков  — это своего рода посредник в диалоге культур, помогающий людям из разных стран лучше понимать друг друга".

Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов МИА Россия сегодня Оксана Олейник на открытии мультимедийной выставки Нужен гол!
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Россия сегодня" запустила интерактивную выставку об отечественном футболе
На фотографиях новые технологии показаны вместе с уникальной природой, вековые традиции соседствуют с новыми культурными проектами.  Ремесла и научные открытия, экстремальный спорт, истории обычных людей и их жизненная среда составляют яркий калейдоскоп образов новой России. Фотоистории проекта доступны также на флагмане МИА "Россия сегодня" портале ria.ru. Среди их авторов — лауреаты фотографического Оскара, премии World Press Photo Владимир Вяткин и Владимир Песня, обладатели престижных наград The Best of Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival Илья Питалев, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев и многие другие.

© Фото : Владимир Песня, МИА "Россия сегодня"Мастерство вязания оренбургских пуховых платков передается по наследству. Мастерица Миннур Ишмухаметова обучает своих внучек. Оренбургская область
© Фото : Владимир Песня, МИА "Россия сегодня"
Мастерство вязания оренбургских пуховых платков передается по наследству. Мастерица Миннур Ишмухаметова обучает своих внучек. Оренбургская область

 

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба — динамично развивающееся подразделение агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, которые создают новые тренды в фотожурналистике. Обеспечивая оперативную доставку фотоконтента со всего мира, дирекция освещает глобальные мировые и российские события в области политики, экономики, культуры и спорта.

© Фото : Александр Кряжев, МИА "Россия сегодня"Здание Новосибирского академического театр оперы и балета
© Фото : Александр Кряжев, МИА "Россия сегодня"
Здание Новосибирского академического театр оперы и балета

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Посетительница на открытии фотовыставки Поезд надежды фотокорреспондента МИА Россия сегодня Владимира Песни. 1 июня 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
Выставку фотокора "Россия сегодня" показали в Центральном доме журналиста
Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них —   ПМЭФ — 2011 и 2010 годов, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".

 

 

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