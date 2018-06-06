Фотоконкурс имени Андрея Стенина запустил онлайн-голосование

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой российской Комиссии по делам ЮНЕСКО, предлагает пользователям Сети определить лучшую, по их мнению, работу из числа вошедших в шорт-лист 2018 года.

Онлайн-голосование стартовало на сайте конкурса stenincontest.ru . Сделать выбор любой пользователь может до 23:59 (мск) 18 июля при наличии аккаунта во "ВКонтакте", Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo. Победителей онлайн-голосования объявят 19 июля, а автор самой популярной фотографии получит диплом конкурса. Жюри, в состав которого вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), — а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем, возглавил Ахмет Сел, руководитель фотослужбы агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Онлайн-голосование в рамках конкурса имени Стенина проходит в третий раз. Выбор интернет-аудитории 2016 и 2017 годов подтвердил ее интерес к работам конкурса и продемонстрировал непредвзятость суждений о современной фотографии. Так, в 2016-м цветная графика кадра "Рыцари" принесла успех египетскому фотографу Гехаду Хамди (Gehad Hamdy), а 2017 год стал победным для фотографа из Киргизии Табылды Кадырбекова с его жанровой фотозарисовкой "Продавщица сладкой ваты".

Куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник: "В выборе интернет-пользователей проявляется то значимое, что волнует простого зрителя в современной фотографии. Их мнение может совпасть или нет с мнением профессионального жюри, но в этом-то и кроется интрига — какие фотографии выберут те, для кого они, собственно, и снимаются".

Призовые места финалистов объявят 6 августа на сайте конкурса stenincontest.ru. Награды победителям вручат осенью, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

Финалисты фотоконкурса имени Андрея Стенина © Фото : Анас Камаль, Stenincontest Анас Камаль, Египет. Снимок "Белая гора". Категория "Моя Планета, серии". © Фото : Анас Камаль, Stenincontest Анас Камаль, Египет. Снимок "Белая гора". Категория "Моя Планета, серии". © Фото : Себнем Коскун, Stenincontest Себнем Коскун, Турция. Снимок "Завтрак на привале". Категория "Моя Планета, одиночные фотографии". © Фото : Себнем Коскун, Stenincontest Себнем Коскун, Турция. Снимок "Завтрак на привале". Категория "Моя Планета, одиночные фотографии". © Фото : Мария Плотникова, Stenincontest Мария Плотникова, Россия. Снимок Красная корова". Категория Моя Планета, одиночные фотографии". © Фото : Мария Плотникова, Stenincontest Мария Плотникова, Россия. Снимок Красная корова". Категория Моя Планета, одиночные фотографии". © Фото : Шива Хадеми, Stenincontest Шива Хадеми, Иран. Снимок "Близнецы". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии". © Фото : Шива Хадеми, Stenincontest Шива Хадеми, Иран. Снимок "Близнецы". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии". © Фото : Федор Телков, Stenincontest Федор Телков, Россия. Снимок "Уральские марийцы. Народный костюм". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии". © Фото : Федор Телков, Stenincontest Федор Телков, Россия. Снимок "Уральские марийцы. Народный костюм". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии". © Фото : Машрук Ахмед, Stenincontest Машрук Ахмед, Бангладеш. Снимок "В убежище любой ценой". Категория "Главные новости, серии". © Фото : Машрук Ахмед, Stenincontest Машрук Ахмед, Бангладеш. Снимок "В убежище любой ценой". Категория "Главные новости, серии". © Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest Алексей Филиппов, Россия. Снимок Раскаленный грунт". Категория "Спорт, серии". © Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest Алексей Филиппов, Россия. Снимок Раскаленный грунт". Категория "Спорт, серии". © Фото : Луис Тато, Stenincontest Луис Тато, Испания. Снимок "Школа бокса для девочек в Кении". Категория "Спорт, серии". © Фото : Луис Тато, Stenincontest Луис Тато, Испания. Снимок "Школа бокса для девочек в Кении". Категория "Спорт, серии". © Фото : Мария Плотникова, Stenincontest Мария Плотникова, Россия. Снимок "Уличный футбол". Категория "Спорт, одиночные фотографии". © Фото : Мария Плотникова, Stenincontest Мария Плотникова, Россия. Снимок "Уличный футбол". Категория "Спорт, одиночные фотографии". © Фото : Луис Тато, Stenincontest Луис Тато, Испания. Снимок "Беспорядки в Кении после выборов". Категория "Главные новости, серии". © Фото : Луис Тато, Stenincontest Луис Тато, Испания. Снимок "Беспорядки в Кении после выборов". Категория "Главные новости, серии". © Фото : Сергей Гапон, Stenincontest Сергей Гапон, Беларусь. Снимок "Косичка". Категория "Главные новости, одиночные фотографии". © Фото : Сергей Гапон, Stenincontest Сергей Гапон, Беларусь. Снимок "Косичка". Категория "Главные новости, одиночные фотографии". /

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.