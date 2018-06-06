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Фотоконкурс имени Андрея Стенина запустил онлайн-голосование

11:0006.06.2018
(обновлено: 13:01 06.06.2018)
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© Фото : Себнем Коскун, StenincontestФотография Себнем Коскуна Завтрак на привале. Моя Планета, одиночные фотографииФотография Себнем Коскуна Завтрак на привале. Моя Планета, одиночные фотографии
© Фото : Себнем Коскун, Stenincontest

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой российской Комиссии по делам ЮНЕСКО, предлагает пользователям Сети определить лучшую, по их мнению, работу из числа вошедших в шорт-лист 2018 года.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня, победитель World Press Photo - 2016 в номинации Спортивные истории Владимир Песня на открытии выставки победителей МКФ имени Андрея Стенина в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Онлайн-голосование стартовало на сайте конкурса stenincontest.ru. Сделать выбор любой пользователь может до 23:59 (мск) 18 июля при наличии аккаунта во "ВКонтакте", Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo. Победителей онлайн-голосования объявят 19 июля, а автор самой популярной фотографии получит диплом конкурса. Жюри, в состав которого вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), — а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем, возглавил Ахмет Сел, руководитель фотослужбы агентства Анадолу (Anadolu Ajansi) (Турция).

Онлайн-голосование в рамках конкурса имени Стенина проходит в третий раз. Выбор интернет-аудитории 2016 и 2017 годов подтвердил ее интерес к работам конкурса и продемонстрировал непредвзятость суждений о современной фотографии. Так, в 2016-м цветная графика кадра "Рыцари" принесла успех египетскому фотографу Гехаду Хамди (Gehad Hamdy), а 2017 год стал победным для фотографа из Киргизии Табылды Кадырбекова с его жанровой фотозарисовкой "Продавщица сладкой ваты".

Куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник: "В выборе интернет-пользователей проявляется то значимое, что волнует простого зрителя в современной фотографии. Их мнение может совпасть или нет с мнением профессионального жюри, но в этом-то и кроется интрига — какие фотографии выберут те, для кого они, собственно, и снимаются".

Призовые места финалистов объявят 6 августа на сайте конкурса stenincontest.ru. Награды победителям вручат осенью, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

Финалисты фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Фото : Анас Камаль, StenincontestАнас Камаль, Египет. Снимок "Белая гора". Категория "Моя Планета, серии".Анас Камаль. Белая гора
© Фото : Анас Камаль, Stenincontest
Анас Камаль, Египет. Снимок "Белая гора". Категория "Моя Планета, серии".
© Фото : Себнем Коскун, StenincontestСебнем Коскун, Турция. Снимок "Завтрак на привале". Категория "Моя Планета, одиночные фотографии".Себнем Коскун. Завтрак на привале
© Фото : Себнем Коскун, Stenincontest
Себнем Коскун, Турция. Снимок "Завтрак на привале". Категория "Моя Планета, одиночные фотографии".
© Фото : Мария Плотникова, StenincontestМария Плотникова, Россия. Снимок Красная корова". Категория Моя Планета, одиночные фотографии".Мария Плотникова. Красная корова
© Фото : Мария Плотникова, Stenincontest
Мария Плотникова, Россия. Снимок Красная корова". Категория Моя Планета, одиночные фотографии".
© Фото : Шива Хадеми, StenincontestШива Хадеми, Иран. Снимок "Близнецы". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии".Шива Хадеми. Близнецы
© Фото : Шива Хадеми, Stenincontest
Шива Хадеми, Иран. Снимок "Близнецы". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии".
© Фото : Федор Телков, StenincontestФедор Телков, Россия. Снимок "Уральские марийцы. Народный костюм". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии".Федор Телков. Уральские марийцы. Народный костюм
© Фото : Федор Телков, Stenincontest
Федор Телков, Россия. Снимок "Уральские марийцы. Народный костюм". Категория "Портрет. Герой нашего времени, серии".
© Фото : Машрук Ахмед, StenincontestМашрук Ахмед, Бангладеш. Снимок "В убежище любой ценой". Категория "Главные новости, серии".Машрук Ахмед. В убежище любой ценой
© Фото : Машрук Ахмед, Stenincontest
Машрук Ахмед, Бангладеш. Снимок "В убежище любой ценой". Категория "Главные новости, серии".
© Фото : Алексей Филиппов, StenincontestАлексей Филиппов, Россия. Снимок Раскаленный грунт". Категория "Спорт, серии".Алексей Филиппов. Раскаленный грунт
© Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest
Алексей Филиппов, Россия. Снимок Раскаленный грунт". Категория "Спорт, серии".
© Фото : Луис Тато, StenincontestЛуис Тато, Испания. Снимок "Школа бокса для девочек в Кении". Категория "Спорт, серии".Луис Тато. Школа бокса для девочек в Кении
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
Луис Тато, Испания. Снимок "Школа бокса для девочек в Кении". Категория "Спорт, серии".
© Фото : Мария Плотникова, StenincontestМария Плотникова, Россия. Снимок "Уличный футбол". Категория "Спорт, одиночные фотографии".Мария Плотникова. Уличный футбол
© Фото : Мария Плотникова, Stenincontest
Мария Плотникова, Россия. Снимок "Уличный футбол". Категория "Спорт, одиночные фотографии".
© Фото : Луис Тато, StenincontestЛуис Тато, Испания. Снимок "Беспорядки в Кении после выборов". Категория "Главные новости, серии".Луис Тато. Беспорядки в Кении после выборов
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
Луис Тато, Испания. Снимок "Беспорядки в Кении после выборов". Категория "Главные новости, серии".
© Фото : Сергей Гапон, StenincontestСергей Гапон, Беларусь. Снимок "Косичка". Категория "Главные новости, одиночные фотографии".Сергей Гапон. Косичка
© Фото : Сергей Гапон, Stenincontest
Сергей Гапон, Беларусь. Снимок "Косичка". Категория "Главные новости, одиночные фотографии".
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О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Фотограф Константин Чалабов на выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фотоконкурс имени Стенина собрал рекордное число участников
Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал "ЖурДом" и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, информационное агентство Bernama, национальная радиовещательная компания Radio Republik Indonesia, информационное агентство Antara, медиасеть Al Mayadeen. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo.

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