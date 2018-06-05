В Москве открылся городской пресс-центр чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Открытие городского мультимедийного пресс-центра для российских и зарубежных СМИ, оператором которого является медиагруппа "Россия сегодня", состоялось в Москве в Колонном зале Дома союзов. В открытии приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев и Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Городской пресс-центр в Москве работает ежедневно с 10:00 до 22:00 на протяжении всего чемпионата мира по футболу. Вслед за московским десять региональных пресс-центров откроют свои двери для всех аккредитованных журналистов 13 июня. Доступ в пресс-центры осуществляется по аккредитации, которая продолжается на сайте до 20 июня 2018 года.
Более 5 000 представителей российских и зарубежных СМИ подали заявки на аккредитацию: освещать околофутбольные события во время чемпионата собираются представители прессы из почти 30 стран мира, от Аргентины и Бразилии до Китая и Японии. Среди россиян, судя по числу поданных заявок, наиболее активно работать во время мундиаля будут СМИ из Москвы, Ростова-на-Дону, Казани, Санкт-Петербурга, Сочи и Саранска.
Ежедневно команда "Россия сегодня" будет предлагать аккредитованным в пресс-центрах журналистам насыщенную деловую и культурную программу: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звёзд культуры и искусства, будут организованы мастер-классы и посещение музеев. На площадках пресс-центров представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi, локерами и смогут смотреть матчи. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов.
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