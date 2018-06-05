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Новости агентства

В Москве открылся городской пресс-центр чемпионата мира по футболу

15:2705.06.2018
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© РИА Новости / Виктор ВытольскийПерейти в фотобанкВ пресс-центре чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Колонном зале Дома Союзов в МосквеВ пресс-центре чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Колонном зале Дома Союзов в Москве
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Открытие городского мультимедийного пресс-центра для российских и зарубежных СМИ, оператором которого является медиагруппа "Россия сегодня", состоялось в Москве в Колонном зале Дома союзов. В открытии приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев и Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель службы визуальных проектов МИА Россия сегодня Оксана Олейник на открытии мультимедийной выставки Нужен гол!
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Россия сегодня" запустила интерактивную выставку об отечественном футболе
"Год назад мы приобрели хороший опыт поддержки журналистов, которые не получили официальной аккредитации на Кубок Конфедераций. Специальным пресс-центром в Колонном зале Дома союзов воспользовались несколько сотен журналистов. На чемпионате мира мы вновь открываем такой пресс-центр и приглашаем журналистов пользоваться его возможностями", — сказал Сергей Собянин в ходе открытия центра.

Городской пресс-центр в Москве работает ежедневно с 10:00 до 22:00 на протяжении всего чемпионата мира по футболу. Вслед за московским десять региональных пресс-центров откроют свои двери для всех аккредитованных журналистов 13 июня. Доступ в пресс-центры осуществляется по аккредитации, которая продолжается на сайте до 20 июня 2018 года.

Более 5 000 представителей российских и зарубежных СМИ подали заявки на аккредитацию: освещать околофутбольные события во время чемпионата собираются представители прессы из почти 30 стран мира, от Аргентины и Бразилии до Китая и Японии. Среди россиян, судя по числу поданных заявок, наиболее активно работать во время мундиаля будут СМИ из Москвы, Ростова-на-Дону, Казани, Санкт-Петербурга, Сочи и Саранска.

© РИА Новости / Виктор ВытольскийПерейти в фотобанкСотрудник пресс-центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 настраивает оборудовании центра в Колонном зале Дома Союзов в Москве
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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Сотрудник пресс-центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 настраивает оборудовании центра в Колонном зале Дома Союзов в Москве

Ежедневно команда "Россия сегодня" будет предлагать аккредитованным в пресс-центрах журналистам насыщенную деловую и культурную программу: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звёзд культуры и искусства, будут организованы мастер-классы и посещение музеев. На площадках пресс-центров представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi, локерами и смогут смотреть матчи. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов.

У входа в пресс-центр для неаккредитованных журналистов Кубка конфедераций FIFA 2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Россия сегодня" продлила сроки аккредитации в городские пресс-центры
Крупнейшее информационное агентство "Россия сегодня" выступает оператором городских мультимедийных пресс-центров для российских и зарубежных СМИ во время чемпионата мира по футболу 2018. Главное международное футбольное событие пройдёт в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Городские пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей мундиаля. Аналогичные пресс-центры Агентство успешно организовало во время кубка Конфедераций в 2017 году и во время Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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