"Россия сегодня" и "Артек" провели первый тренинг для медиавожатых

Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (27)

Тренинг для медиавожатых на базе Международного детского центра Артек в медиакампусе МИА Россия сегодня

Тренинг для медиавожатых на базе Международного детского центра Артек в медиакампусе МИА Россия сегодня

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В медиакампусе МИА "Россия сегодня" завершился курс подготовки медиавожатых, который проходил на базе Международного детского центра "Артек" с 13 апреля по 25 мая. Тренинг проводился в онлайн форме с использованием мультимедийного курса "Цифровая журналистика", подготовленного Агентством и сетевой площадкой "Универсариум".

Медиакампус собрал около двадцати представителей всех лагерей "Артека". Медиавожатые научились созданию фотолент, написанию пресс-релизов и проведению интервью, а также узнали, как организовать и проводить пресс-конференции. В качестве лекторов выступили ведущие журналисты и медиаменеджеры МИА "Россия сегодня". По результатам встреч участники тренинга готовили эксклюзивные интервью, фото и видеоматериалы — лучшие работы представлены на флагманском сайте Агентства ria.ru

"С гордостью можем заявить об успешном завершении первого в России тренинга для медиавожатых. Цель нашего проекта — научить педагогов делать качественный контент и обучать этому детей", — рассказала лектор медиакампуса, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

"Ценность данного курса я вижу в том, что он позволяет не только нашим педагогам развить профессиональные навыки, но и даёт возможность детям выйти на крупную международную арену. Данный курс делает "Артек" по-настоящему открытой площадкой!" — отметила заместитель руководителя по детским медиапроектам центра дополнительного образования и детского творчества Анна Рада.

© РИА Новости Тренинг для медиавожатых на базе Международного детского центра "Артек" в медиакампусе МИА "Россия сегодня" © РИА Новости Тренинг для медиавожатых на базе Международного детского центра "Артек" в медиакампусе МИА "Россия сегодня"

На протяжении курса велся рейтинг участников кампуса, по результатам которого была сформирована группа финалистов. Финалистами курса стали: Иван Тирских из Бурятского республиканского педагогического колледжа, Валерия Арапова из Брянского государственного университета им. ак. И.Г.Петровского, Екатерина Баранова и Мария Балицкая из РГПУ им. А.И. Герцена, Алла Голованова из Пензенского государственного университета, Александра Пономарева и Сергей Боровик из Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, Татьяна Смыкун из Севастопольского экономико-гуманитарного института, Татьяна Варгатая из Луганского национального университета имени Т.Шевченко и Гуманитарно-педагогической академии КФУ имени Вернадского, Анна Базганова из Пермского государственного национального исследовательского университета. Лучшие из лучших направятся в Москву, в штаб-квартиру МИА "Россия сегодня", чтобы прикоснуться к миру журналистики на площадке крупнейшего информационного агентства страны.

Напомним, что медиакампус открыл свои двери для юных журналистов со всей России в Международном детском центре "Артек" весной прошлого года. На мультимедийной площадке "Артека" дети встречаются со звездами, международными экспертами и политиками и по результатам встреч готовят интервью, фото- и видеоматериалы.

Кроме этого, эксперты международного уровня проводят мастер-классы о том, как организовать пресс-конференцию или написать новости, репортажи, лонгриды, а также составить медиаплан и успешно вести аккаунты в социальных сетях. По окончании каждого курса юные журналисты получают сертификат МИА "Россия сегодня" о прохождении тренинга.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.