"Россия сегодня" и "Артек" провели первый тренинг для медиавожатых

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В медиакампусе МИА "Россия сегодня" завершился курс подготовки медиавожатых, который проходил на базе Международного детского центра "Артек" с 13 апреля по 25 мая. Тренинг проводился в онлайн форме с использованием мультимедийного курса "Цифровая журналистика", подготовленного Агентством и сетевой площадкой "Универсариум".на флагманском сайте Агентства ria.ru.
"С гордостью можем заявить об успешном завершении первого в России тренинга для медиавожатых. Цель нашего проекта — научить педагогов делать качественный контент и обучать этому детей", — рассказала лектор медиакампуса, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
"Ценность данного курса я вижу в том, что он позволяет не только нашим педагогам развить профессиональные навыки, но и даёт возможность детям выйти на крупную международную арену. Данный курс делает "Артек" по-настоящему открытой площадкой!" — отметила заместитель руководителя по детским медиапроектам центра дополнительного образования и детского творчества Анна Рада.
Кроме этого, эксперты международного уровня проводят мастер-классы о том, как организовать пресс-конференцию или написать новости, репортажи, лонгриды, а также составить медиаплан и успешно вести аккаунты в социальных сетях. По окончании каждого курса юные журналисты получают сертификат МИА "Россия сегодня" о прохождении тренинга.
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