МИА "Россия сегодня" приняло участие в Большом фестивале добровольцев

МОСКВА, 2 июн — Пресс-служба МИА "Россия сегодня". Медиагруппа "Россия сегодня" представила два волонтерских проекта — "Школа медиаволонтера" и эко-экспедиция "Готланд" — на Большом фестивале добровольцев в Москве. Масштабное мероприятие в столичном парке "Сокольники", на которое съехались тысячи добровольцев со всей страны, ознаменовало экватор Года волонтера в России и объединило несколько десятков лекториев и интерактивных площадок.

В лектории "Развивай" сотрудники информационного агентства провели мастер-класс "Школы медиаволонтера" — специального проекта МИА "Россия сегодня" по обучению добровольцев грамотной работе с информацией. На занятии участники познакомились с основными правилами "информационной гигиены" и получили практические советы о том, как не попасться на удочку мошенников в социальных сетях.

"Целые дни мы проводим за компьютером, поглощая огромные потоки информации. Нужно выработать иммунитет к негативным материалам и откровенной лжи", — обратилась к волонтерам руководитель дирекции интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова.

© Юлия Маклакова В завершение мастер-класса добровольцы задали интересующие их вопросы © Юлия Маклакова В завершение мастер-класса добровольцы задали интересующие их вопросы

По словам руководителя проекта Год волонтера на RIA.RU, медиаволонтерам следует тщательно фильтровать всю информацию с призывами о помощи, проверять соотношение эмоций и фактов в тексте, уточнять информацию по трем достоверным источникам, а также доверять своей интуиции.

В свою очередь руководитель проекта "Социальный навигатор" на ria.ru Ирина Кедровская рассказала добровольцам об особенностях ведения личных блогов и страниц организаций или волонтерских объединений в разных социальных сетях. Помимо этого журналист поделилась практическими советами по написанию ярких материалов, рассказывающих о волонтерских инициативах и призывающих людей присоединиться к добровольцам.

В рамках проекта "Школа медиаволонтера", воспользовавшись формой обратной связи на почту sn@rian.ru, каждый желающий может получить консультацию профессионалов МИА "Россия сегодня" по вопросам инфоповодов и их распространения.

© Юлия Маклакова Мастер-класс Школа медиаволонтера © Юлия Маклакова Мастер-класс Школа медиаволонтера

Сотрудники медиагруппы поделились с волонтерами не только профессиональными секретами. В лектории Минприроды РФ "Сохраняй" прошла презентация комплексной экспедиции "Гогланд" на внешние острова Финского залива, которую ежегодно проводится РГО при активном участии МИА "Россия сегодня". О том, где находится самая труднодоступная территория европейской части России и как туда попасть, рассказал комендант волонтерского лагеря, советник главного редактора информагентства Алексей Савицкий.

"Внешние острова Финского залива — это территория Российской Федерации, но мало кто знает, где это. Сейчас всю информацию об этих островах можно найти на нашем сайте РИА Новости, а на сами острова регулярно приезжают участники большого международного эковолонтерского проекта "Гогланд", — рассказал Алексей Савицкий.

Спикер отметил, что сотрудники информационного агентства наравне с эковолонтерами приняли участие в конкурсном отборе, приехали на острова и помогали его очищать. По словам Савицкого, сотрудникам МИА "Россия сегодня" пришлось труднее, чем остальным: они не только принимали непосредственное участие в экомиссии, но и оперативно передавали новости с места событий. После презентации в лектории прошел показ фильма, посвященного экспедиции.

Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером Года волонтера. МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.