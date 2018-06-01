Киселев и глава China Media Group обсудили сотрудничество СМИ России и КНР

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 1 июня в ходе встречи с президентом China Media Group Шэнь Хайсюном обсудил вопросы расширения сотрудничества СМИ России и Китая.
По итогам встречи стороны договорились начать работу по заключению договора о стратегическом сотрудничестве между МИА "Россия сегодня" и China Media Group.
Киселев отметил, что МИА "Россия сегодня" и китайские СМИ имеют давнюю историю сотрудничества и партнерства. Первым китайским СМИ, с которым МИА "Россия сегодня" заключило партнерский договор, в октябре 2014 года стало Международное радио Китая, а на сегодняшний день Агентство заключило уже полтора десятка соглашений с ведущими китайскими СМИ, включая Синьхуа, Китайское информационно агентство, "Чайна дейли" и другие.
Киселев выразил уверенность, что под руководством Шэнь Хайсюна китайская сторона продолжить работу в двустороннем проекте "Формат смыслов", созданного в рамках Совета по СМИ Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития. "Формат смыслов" стал эффективным механизмом обмена мнениями между руководителями российских и китайских СМИ, инструментом для "сверки часов" по наиболее актуальным событиям международной повестки и координации информационной политики.
Шэнь Хайсюн подтвердил, что недавно образованная China Media Group продолжит реализацию всех ранее начатых китайско-российских проектов и инициатив в области СМИ. "У China Media Group существуют возможности для расширения сотрудничества с МИА "Россия сегодня" и агентством Sputnik. Мы продолжим двигаться вперед, будем активнее продвигать инновационное сотрудничество, использовать преимущества совместной работы", — сказал Шэнь Хайсюн. По его словам, сотрудничество двух СМИ внесет вклад в поддержание информационных и культурных обменов между Россией и Китаем.
В ходе встречи Киселев и Шэнь Хайсюн также обсудили перспективы совместного проекта Sputnik и Международного радио Китая — мобильного приложения "Россия — Китай: главное". Российская сторона заинтересована в увеличении собственного контента в приложении, в более активном участии в дальнейшем развитии и продвижении проекта, сказал Киселев.