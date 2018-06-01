МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Дети из девяти регионов РФ, оставшиеся без попечения родителей, нашли семью благодаря проекту МИА "Россия сегодня" "Найди меня, мама". Таковы данные за первую половину 2018 года. За предыдущий год семью нашли 26 детей из 16 регионов.

В прошлом году лидерами по числу усыновленных детей стали Красноярский край и Кемеровская область. В 2018 году на первом месте оказалась Удмуртская Республика, где сразу четверо детей нашли семью.

Проект "Найди меня, мама" стартовал в 2016 году по инициативе МИА "Россия сегодня", Продюсерского центра Николая Расторгуева и благотворительного фонда Михаила Гуцериева "САФМАР". Проект представляет собой базу видеоанкет и направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017 году проект получил признание как самое социальное ответственное СМИ года.

Заместитель главного редактора "Россия сегодня" Елена Чепурных: "Прежде всего хотим сказать слова благодарности тем людям, которые решились стать родителями детям, лишенным семейного тепла. Это настоящий гражданский подвиг, и мы очень рады, что наш проект по усыновлению "Найди меня, мама" помогает встретиться детям и потенциальным приемным родителям".

Николай Расторгуев, Народный артист РФ, лидер группы "Любэ": "Мы рады, что наш проект "Найди меня, мама" развивается, и у него такие радостные результаты — дети из таких разных областей и регионов нашей Родины, лишенные родительской опеки, нашли семью. Надеемся, что скоро осуществятся и другие планы команды нашего проекта — помогать детям обрести профессию, найти себя в жизни".

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