РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Новости агентства

Выставку фотокора "Россия сегодня" показали в Центральном доме журналиста

12:3001.06.2018
(обновлено: 12:59 01.06.2018)
0280
© РИА Новости / Валерий МельниковПосетительница на открытии фотовыставки Поезд надежды фотокорреспондента МИА Россия сегодня Владимира Песни. 1 июня 2018Посетительница на открытии фотовыставки Поезд надежды фотокорреспондента МИА Россия сегодня Владимира Песни. 1 июня 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Выставка специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни, открывшаяся в Международный день защиты детей в Центральном доме журналиста в Москве (Никитский бульвар, д 8), показала судьбы участников благотворительного проекта "Поезд надежды". С 2005 года "поезд надежды" путешествует по разным регионам России от Калининграда до Владивостока, даря надежду детям, оставшимися без попечения родителей.  На выставке можно увидеть 50 лучших работ о проекте — 50  черно-белых и цветных кадров об ожидании счастья и обретении семьи. Герои — маленькие воспитанники детских домов из Москвы, Улан-Удэ, Уссурийска, Симферополя, Находки и Владивостока, и  их усыновители.

У входа в пресс-центр для неаккредитованных журналистов Кубка конфедераций FIFA 2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
"Россия сегодня" продлила сроки аккредитации в городские пресс-центры
Будучи активным участником проекта "Поезд надежды", Владимир Песня считает, что широкое освещение проблемы сиротства должно привести к тому, что усыновление будет считаться нормой, а не подвигом. Благодаря ему банк данных о детях-сиротах того региона, куда приезжает "Поезд надежды", преображается: появляются качественные профессиональные портреты детей, что во много раз повышает их шансы на усыновление.

© РИА Новости / Валерий МельниковФотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Песня во время персональной экскурсии по фотовыставке "Поезд надежды" для воспитанников детских домов в Центральном доме журналиста
© РИА Новости / Валерий Мельников
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Песня во время персональной экскурсии по фотовыставке "Поезд надежды" для воспитанников детских домов в Центральном доме журналиста

На открытии выставки специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Песня отметил: "О теме сиротства надо говорить постоянно. Слишком много у нас было раньше закрытых тем, особенно по отношению к социально незащищённым слоям: инвалидам, неизлечимо больным, неимущим, сиротам. Замалчивание этих тем — трусливая позиция, как будто этих людей не существует. Но они есть  и имеют право на нормальную человеческую жизнь. Всемерное участие в решении проблем сиротства помогает не только детям — само общество становится человечнее. Для меня же участие в программе "Поезд надежды" — способ делать этот мир немножечко лучше".

Выставка "Поезд надежды" организована совместно с Союзом журналистов России и ГРК "Радио России", на котором уже 14 лет существует социальный проект "Детский вопрос", в рамках которого "Поезд надежды" помогает  детям-сиротам найти новую семью. Основная цель выставки — популяризация идеи приемного родительства, формирование позитивного образа замещающей семьи, укрепление института семьи, возрождение семейных традиций.  Выставка в Центральном доме журналиста открыта до 30 июня, вход на выставку свободный.

© РИА Новости / Владимир ПесняЖительница Краснодарского края Изабелла с усыновленными Никитой и Витей, москвичи Ирина и Артём с усыновленными Даниилом, Никитой и Викой (теперь они воспитывают 6 детей, из них 5 - усыновленных в «Поездах надежды), Ольга – сотрудница программы «Детский вопрос» и главврач Дома ребёнка в Иркутске
© РИА Новости / Владимир Песня
Жительница Краснодарского края Изабелла с усыновленными Никитой и Витей, москвичи Ирина и Артём с усыновленными Даниилом, Никитой и Викой (теперь они воспитывают 6 детей, из них 5 - усыновленных в «Поездах надежды), Ольга – сотрудница программы «Детский вопрос» и главврач Дома ребёнка в Иркутске

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба — динамично развивающееся подразделение агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, которые создают новые тренды в фотожурналистике. Обеспечивая оперативную доставку фотоконтента со всего мира, дирекция освещает глобальные мировые и российские события в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Мария Плотникова. Уличный футбол
© Фото : Мария Плотникова, Stenincontest
Конкурс имени Андрея Стенина объявил финалистов 2018 года
Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них —   ПМЭФ — 2011 и 2010 годов, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".

 

 

Комментировать
Новости агентства
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена