МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Выставка специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Владимира Песни, открывшаяся в Международный день защиты детей в Центральном доме журналиста в Москве (Никитский бульвар, д 8), показала судьбы участников благотворительного проекта "Поезд надежды". С 2005 года "поезд надежды" путешествует по разным регионам России от Калининграда до Владивостока, даря надежду детям, оставшимися без попечения родителей. На выставке можно увидеть 50 лучших работ о проекте — 50 черно-белых и цветных кадров об ожидании счастья и обретении семьи. Герои — маленькие воспитанники детских домов из Москвы, Улан-Удэ, Уссурийска, Симферополя, Находки и Владивостока, и их усыновители.

© РИА Новости / Валерий Мельников Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Песня во время персональной экскурсии по фотовыставке "Поезд надежды" для воспитанников детских домов в Центральном доме журналиста © РИА Новости / Валерий Мельников Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Песня во время персональной экскурсии по фотовыставке "Поезд надежды" для воспитанников детских домов в Центральном доме журналиста

Будучи активным участником проекта "Поезд надежды", Владимир Песня считает, что широкое освещение проблемы сиротства должно привести к тому, что усыновление будет считаться нормой, а не подвигом. Благодаря ему банк данных о детях-сиротах того региона, куда приезжает "Поезд надежды", преображается: появляются качественные профессиональные портреты детей, что во много раз повышает их шансы на усыновление.

На открытии выставки специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Песня отметил: "О теме сиротства надо говорить постоянно. Слишком много у нас было раньше закрытых тем, особенно по отношению к социально незащищённым слоям: инвалидам, неизлечимо больным, неимущим, сиротам. Замалчивание этих тем — трусливая позиция, как будто этих людей не существует. Но они есть и имеют право на нормальную человеческую жизнь. Всемерное участие в решении проблем сиротства помогает не только детям — само общество становится человечнее. Для меня же участие в программе "Поезд надежды" — способ делать этот мир немножечко лучше".

Выставка "Поезд надежды" организована совместно с Союзом журналистов России и ГРК "Радио России", на котором уже 14 лет существует социальный проект "Детский вопрос", в рамках которого "Поезд надежды" помогает детям-сиротам найти новую семью. Основная цель выставки — популяризация идеи приемного родительства, формирование позитивного образа замещающей семьи, укрепление института семьи, возрождение семейных традиций. Выставка в Центральном доме журналиста открыта до 30 июня, вход на выставку свободный.

© РИА Новости / Владимир Песня Жительница Краснодарского края Изабелла с усыновленными Никитой и Витей, москвичи Ирина и Артём с усыновленными Даниилом, Никитой и Викой (теперь они воспитывают 6 детей, из них 5 - усыновленных в «Поездах надежды), Ольга – сотрудница программы «Детский вопрос» и главврач Дома ребёнка в Иркутске © РИА Новости / Владимир Песня Жительница Краснодарского края Изабелла с усыновленными Никитой и Витей, москвичи Ирина и Артём с усыновленными Даниилом, Никитой и Викой (теперь они воспитывают 6 детей, из них 5 - усыновленных в «Поездах надежды), Ольга – сотрудница программы «Детский вопрос» и главврач Дома ребёнка в Иркутске

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