"Социальный навигатор" и CWUR представили национальный рейтинг вузов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" и компания CWUR впервые представили Национальный рейтинг CWUR среди университетов Проекта 5-100. В тройке лидеров оказались Московский физико-технический институт, Новосибирский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

Комментируя результаты исследования, доктор Надим Махассен, президент Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), предупредил о возможном дальнейшем падении российских вузов в рейтингах.

"Российские университеты могут опуститься еще ниже в будущих рейтингах, если не улучшатся их показатели по количеству публикаций и их качеству. Публикации в журналах, индексируемых Институтом научной информации (ISI), сотрудничество с международными научными организациями — все это крайне важно, если российские университеты стремятся повысить свою конкурентоспособность на мировом уровне", — объяснил он.

Рейтинг CWUR составляется без использования опросов и анкетирования университетов. Оценка ведется по следующим семи показателям: качество преподавания, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, количество публикаций, их качество, влияние в научной среде и цитируемость.

Как отметил заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин, в отличие от других мировых рейтингов вузов, рейтинг CWUR уделяет большое значение научным публикациям, оценивая их показателями как цитирования, так и учитывая качества научных изданий.

"И в этой системе координат, как мы видим, растет разрыв между российскими техническими вузами и университетами с преобладанием гуманитарных направлений исследований. Данное наблюдение коррелирует с результатами Рейтинга востребованности вузов в РФ — 2017 "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" в части Индекса публикационной активности организаций", — считает Клюшкин.

По его мнению, ключевой рекомендацией по результатам рейтинга для российских вузов можно считать необходимость увеличения качественной научной публикационной активности, особенно в гуманитарных науках.

Крупнейшее информационное агентство "Россия сегодня" в январе 2018 года подписало соглашение с Центром всемирного рейтинга университетов (Center for World University Rankings) Объединённых Арабских Эмиратов. Результатом сотрудничества станет ряд совместных международных рейтингов университетов России и мира, составленных экспертами Центра всемирного рейтинга университетов при поддержке проекта МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор".

Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 и 2018 годах был признан лучшим социальным проектом России, получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards и премию Министерства образования и науки РФ "ПРО Образование-2017".