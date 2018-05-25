Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр спорта РФ Павел Колобков на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр спорта РФ Павел Колобков на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Министр спорта РФ Павел Колобков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Колобков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Россия полностью выполнила требования ФИФА по организации чемпионата мира по футболу 2018.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а затем была опубликована на сайте Ria.ru.

Затем Колобков был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Александр Гальперин Перейти в фотобанк Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев (слева) и министр спорта РФ Павел Колобков на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме 2018 © РИА Новости / Александр Гальперин Перейти в фотобанк Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев (слева) и министр спорта РФ Павел Колобков на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме 2018

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

ПМЭФ в этом году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.