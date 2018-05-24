"Россия сегодня" и "Национальное конгресс-бюро" договорились сотрудничать

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Международное информационное агентство "Россия сегодня" и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" подписали соглашение о намерениях. Согласно документу, подписи под которым поставили Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачёв, стороны будут развивать сотрудничество в области информирования зарубежной аудитории о социально-экономических и общественных процессах в РФ. Церемония подписания состоялась на стенде медиагруппы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы рассчитываем, что совместная работа будет содействовать повышению инвестиционной привлекательности РФ, позволит привлекать международные мероприятия в страну, а также пойдет на пользу развитию национальной ивент-индустрии, выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности", — сообщил Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Объединяющим фактором для Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" и МИА "Россия сегодня" являются международные события. Индустрия встреч — это одна из отраслей, которая генерирует новости. По данным Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA), в мире регулярно проходит 24 тысячи конгрессных мероприятий. На площадках форумов заключаются крупнейшие сделки, проходят переговоры на высшем уровне. Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" привлекает в регионы международные мероприятия, а журналисты МИА "Россия сегодня" освещают эти события. Вместе мы сможем показать всему миру событийные возможности регионов Российской Федерации, рассказать о гостеприимной стране и огромном потенциале России", — рассказал директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачёв.

© РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк Перфоманс от "Россия сегодня" в Ночь музеев увидели сто тысяч зрителей — организация, основной целью которой является презентация и продвижение инфраструктурных возможностей регионов России для привлечения и проведения международных конгрессных мероприятий, а также развития делового туризма в стране. Учредителями Ассоциации НКБ являются Фонд "Росконгресс", АО "Российский экспортный центр", Международный фонд технологий и инвестиций, ООО "ВНИЦ Р-Н-С".

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2018.