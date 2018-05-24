"Россия сегодня" и "Национальное конгресс-бюро" договорились сотрудничать

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Международное информационное агентство "Россия сегодня" и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" подписали соглашение о намерениях. Согласно документу, подписи под которым поставили Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачёв, стороны будут развивать сотрудничество в области информирования зарубежной аудитории о социально-экономических и общественных процессах в РФ. Церемония подписания состоялась на стенде медиагруппы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Мы рассчитываем, что совместная работа будет содействовать повышению инвестиционной привлекательности РФ, позволит привлекать международные мероприятия в страну, а также пойдет на пользу развитию национальной ивент-индустрии, выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности", — сообщил Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Объединяющим фактором для Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" и МИА "Россия сегодня" являются международные события. Индустрия встреч — это одна из отраслей, которая генерирует новости. По данным Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA), в мире регулярно проходит 24 тысячи конгрессных мероприятий. На площадках форумов заключаются крупнейшие сделки, проходят переговоры на высшем уровне. Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" привлекает в регионы международные мероприятия, а журналисты МИА "Россия сегодня" освещают эти события. Вместе мы сможем показать всему миру событийные возможности регионов Российской Федерации, рассказать о гостеприимной стране и огромном потенциале России", — рассказал директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачёв.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2018.