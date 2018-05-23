"Социальный навигатор" отмечен знаком отличия за просвещение родителей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" получил Сертификат общественного признания за высокие результаты в просвещении родителей от Общероссийской общественной организацией "Национальная родительская ассоциация".

"Мы приняли решение об учреждении данного знака отличия для поощрения лучших практик поддержки детей и семьи, так как семья всегда была и остается фундаментальной основой российской жизни", — отметил ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации, кандидат исторических наук Алексей Гусев.

Руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина также была награждена благодарственным письмом за плодотворное сотрудничество и оказание помощи в освещении и тиражировании проектов, направленных на консолидацию общества и реализацию государственной семейной политике в РФ.

"Родители — одна из ключевых целевых аудиторий "Социального навигатора". Наша команда работает все эти годы на информационную поддержку и укрепление лучших практик, которые направлены на развитие ответственного родительства. Мы благодарны коллегам за высокое признание результатов наших совместных усилий", — отметила Наталья.

© Инфографика "Социальный навигатор" получил награду крупного российского форума — общероссийская общественная организация, целями которой является обеспечение эффективного сотрудничества общественных и государственных структур, участие в формировании политики в интересах семей, программ и законов, выступление с инициативами в области семейной политики, защита интересов семей с детьми, материнства, отцовства, профилактики социального сиротства.

Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России, получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards и премию Министерства образования и науки РФ "ПРО Образование-2017".