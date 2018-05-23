МИА "Россия сегодня" примет участие в работе ПМЭФ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, который пройдет в северной столице с 24 по 26 мая.

Медиагруппа будет представлена русскоязычным брендом РИА Новости, а также информационным агентством и радио Sputnik. Все дни форума в павильоне F будет работать мультимедийный презентационный стенд "Россия сегодня", предлагающий в режиме реального времени информацию со всех площадок форума. Новостная нон-стоп лента и фото о ключевых событиях ПМЭФ помогут его гостям погрузиться в повестку ведущей международной экономической площадки.

Традиционно на стенде "Россия сегодня" будет работать выездная студия радио Sputnik, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.

Для удобства участников форума "Россия сегодня" запустит специальную информационную ленту ПМЭФ-2018 в мобильных приложениях "Динамика дня" и Sputnik Trending на русском и английском языках. Лента пригодится также тем, кто хочет быть в курсе событий дистанционно. Приложения для IOS и Android можно скачать бесплатно. Познакомиться со всеми продуктами и услугами медиагруппы можно будет на стенде МИА "Россия сегодня".

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.