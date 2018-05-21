"Р-Спорт" стал "Лидером спортивной индустрии"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Агентство спортивных новостей "Р-Спорт" в составе медиагруппы "Россия сегодня" победило по итогам онлайн-голосования ежегодной всероссийской премии "Лидеры спортивной индустрии" в номинации "лучшее СМИ в деле популяризации зимних видов спорта".
В голосовании за лучшего спортсмена сезона-2017/18 победил бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане фристайлист Сергей Ридзик (15 892 голоса, 49%), который обошел лыжника Александра Большунова (15 318, 47%), завоевавшего на Играх-2018 бронзу и три серебра.
Премия "Лидеры спортивной индустрии" учреждена в 2005 году, ее учредитель — автономная некоммерческая организация "Форум "Спортивная Держава".
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