"Социальный навигатор" получил награду крупного российского форума

ТВЕРЬ, 18 мая — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" получил диплом "Социально-ответственное СМИ" в рамках ежегодной Программы "Лучшие социальные проекты России".

В одном из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративной социальной ответственности приняли участие ведущие организации, реализующие проекты и практики в области корпоративно-социальной ответственности, благотворительности и меценатства. Наряду с "Социальным навигатором" дипломами были отмечены ООО "ТОЙ.РУ", Группа компаний "ЛокоТех", BMW Group Russia, Телекоммуникационная компания "МТТ", АО "Группа компаний "Медси", ЗАО "Ферреро Руссия", компания BQ, Samsung Electronics, THERMOS LLC RUS, Благотворительный фонд "Добросердие", АНО "Выбор родителей".

В 2017 году реализован новый этап проекта "Социальный навигатор". Расширился спектр тем: проект освещает все социальные аспекты, предоставляя новости, эксклюзивные исследования и экспертные мнения в сфере образования, социального права, медицины, инклюзивного образования, благотворительности и паллиативной помощи. Сегодня проект включает в себя подрубрики: "Образование", "Здоровье", "Детские вопросы", "Жизнь без преград", "Proмигрантов", "Год волонтера", "Ответственный бизнес", представляя собой уникальную площадку с одной точкой доступа ко всем ресурсам социальной направленности.

Ежегодная Программа и Форум "Лучшие социальные проекты России" — это широкомасштабная площадка, которая собирает за одним столом представителей и государства и бизнеса, приглашает к диалогу все структуры и позволяет обмениваться опытом реализации проектов.

Программа создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнёрства государства, общества и частного бизнеса. Программа инициирована фондом "Социальные проекты" при поддержке Правительства Москвы.

Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России, получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards и премию Министерства образования и науки РФ "ПРО Образование-2017".