"Социальный навигатор" получил награду крупного российского форума

ТВЕРЬ, 18 мая — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" получил диплом "Социально-ответственное СМИ" в рамках ежегодной Программы "Лучшие социальные проекты России".
В 2017 году реализован новый этап проекта "Социальный навигатор". Расширился спектр тем: проект освещает все социальные аспекты, предоставляя новости, эксклюзивные исследования и экспертные мнения в сфере образования, социального права, медицины, инклюзивного образования, благотворительности и паллиативной помощи. Сегодня проект включает в себя подрубрики: "Образование", "Здоровье", "Детские вопросы", "Жизнь без преград", "Proмигрантов", "Год волонтера", "Ответственный бизнес", представляя собой уникальную площадку с одной точкой доступа ко всем ресурсам социальной направленности.
Программа создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнёрства государства, общества и частного бизнеса. Программа инициирована фондом "Социальные проекты" при поддержке Правительства Москвы.
Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России, получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards и премию Министерства образования и науки РФ "ПРО Образование-2017".