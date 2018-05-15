"Россия сегодня" начала выдачу аккредитаций в пресс-центры городов ЧМ

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В МИА "Россия сегодня" началась выдача бейджей аккредитации для доступа в мультимедийные городские пресс-центры одиннадцати городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу-2018.

Представители российских и зарубежных СМИ, аккредитовавшиеся на сайте https://footballcitymediacenter.ru/ , могут получить свои бейджи в Международном мультимедийном пресс-центре в штаб-квартире Агентства на Зубовском бульваре с 15 мая с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Аккредитация на сайте открыта до 30 мая 2018 года. Оператором городских пресс-центров выступает МИА "Россия сегодня".

Бейджи аккредитации журналисты смогут получить непосредственно в самих пресс-центрах городов-организаторов в течение всего периода их работы. Московский пресс-центр откроет свои двери для представителей СМИ 4 июня, десять региональных начнут свою работу 13 июня. С адресами пресс-центров можно также ознакомиться на сайте.

Главное международное футбольное событие пройдет в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля. Пресс-центры помогут журналистам в освещении культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионах и городах, принимающих матчи мундиаля. Такие же пресс-центры агентство успешно организовало во время кубка Конфедераций в 2017 году и на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Ежедневно команда "Россия сегодня" будет предлагать аккредитованным в пресс-центре журналистам насыщенную деловую и культурную программу: пресс-конференции и брифинги с участием руководителей города и региона, представителей туристической отрасли, звезд культуры и искусства, будут организованы мастер-классы и посещение музеев. На площадках пресс-центров представители СМИ получат возможность пользоваться оборудованными рабочими местами, бесплатным Wi-Fi, локерами и смогут смотреть матчи. Кроме того, в пресс-центрах будут организованы презентационные зоны регионов, принимающих матчи чемпионата, а также обширная экскурсионная программа для журналистов.

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