МИА "Россия сегодня" представит на ПМЭФ новый сервис для подписчиков

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, который пройдет в северной столице с 24 по 26 мая. На Форуме медиагруппа представит новый сервис для подписчиков на информационные продукты — профессиональную версию мобильного приложения "Динамика дня" от РИА Новости.

Подписчики, подключившие профессиональную версию приложения, получат мобильный доступ к новостным лентам, смогут создавать собственные ленты, искать информацию по ключевым темам дня, устанавливать персональные уведомления и читать полные тексты интересующих новостей.

Дмитрий Груздев, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня": "В эпоху стремительного роста потока информации, мы постоянно совершенствуем наши информационные продукты, адаптируем их к требованиям современного медиарынка. Такие профессиональные сервисы дают возможность нашим подписчикам персонализировать наши продукты под свои требования, не пропустить важное, работать на опережение и управлять потоком новостей из любой точки мира".

"Динамика дня" предназначена для представителей СМИ, пресс-служб, подразделений PR, маркетинга и аналитики государственных структур и бизнеса.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.