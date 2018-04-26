Журналисты МИА "Россия сегодня" получили звания "Медиа-Асов"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Журналисты МИА "Россия сегодня" стали лауреатами IV Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас", и получили почетные звания "Медиа-Асов".

В 2018 году из разных регионов было подано более 750 заявок как от федеральных, так и региональных СМИ. Несколько работ было представлено на национальных языках субъектов РФ.

После конкурсного отбора в финал фестиваля вышло 44 победителя окружного этапа и порядка 150 журналистских работ из столичного региона. Из них жюри выбрало победителей в 9 номинациях.

Корреспондент МИА "Россия сегодня" Юлия Насулина из Ростова-на-Дону стала победителем в номинации "Молния" за лучшую работу в информационном новостном агентстве, разделив ее с сотрудником военной редакции "ТАСС" Елисеевой Екатериной.

Премию вручила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

Виталий Аньков, собственный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", выиграл в номинации "Главный калибр" за лучшую фотоработу. Однако он не смог получить премию лично, так как выполнял свой профессиональный долг.