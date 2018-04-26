"Россия сегодня" запустила новостные ленты и фото для подписчиков к ЧМ-2018

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В преддверии чемпионата мира по футболу медиагруппа "Россия сегодня" запустила специализированные информационные продукты для своих подписчиков.

"Нашим подписчикам будут доступны новостные ленты на трех языках, эксклюзивные репортажи и уникальные фотоматериалы. Более 2 500 новостей и 30 000 фотографий войдут в новый пакет продуктов", — отметил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Груздев.

Для оперативного получения прямых репортажей с ключевых событий чемпионата, эксклюзивных комментариев и интервью, мнений экспертов, новостей о подготовке мероприятий представители СМИ могут оформить доступ к новостной ленте "РИА Новости. Чемпионат мира по футболу 2018". Новости на английском и испанском языках доступны при подписке на ленты "Sputnik World Cup 2018" и "Sputnik Mundial 2018".

Более 30 тысяч фотографий с подготовки и проведения главного спортивного события года будут доступны подписчикам на футбольные пакеты фотобанка visualrian.ru на русском и sputnikimages.com — на английском языке.

В период проведения чемпионата с 14 июня по 15 июля представители СМИ смогут подписаться на мультимедийную ленту "Лучшие обзоры чемпионата мира по футболу 2018", в которую войдут иллюстрированные информационные материалы, и мультимедийную фотоленту "Лучшие фото Чемпионата мира по футболу 2018", включающую фото со всех матчей мундиаля, церемоний открытия и закрытия чемпионата, а также уникальные снимки с тренировок сборных команд.

Для получения доступа на информационные продукты МИА "Россия сегодня" вы можете обратиться на адрес электронной почты: sales@rian.ru и по телефону: +7 495-645-6502 либо посетить спецраздел сайта россиясегодня.рф